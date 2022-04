In Spanien wurde die größte Cannabis-Plantage Europas entdeckt





In Spanien hat die Polizei die größte Cannabis-Plantage Europas entdeckt. Mit 67 Hektar großer Anlage und 415.000 Cannabis-Pflanzen wurde in der nordspanischen region Navarra die größte Cannabis-Plantage in Europa ausgehoben. Die Pflanzen hatten nach Aussagen der spanischen Polizei einen Marktwert von 30 Millionen Euro. Es wurden drei Verdächtige wegen illegaler Geschäfte festgenommen.



Weiteren Angaben zufolge wurden die Pflanzen auf elf Feldern in Artajona und Olite in der Nähe von Navarras Hauptstadt Pamplona angebaut. Und in einer Halle getrocknet. Die Pflanzen wurden danach in die Schweiz und nach Italien zur Weiterverarbeitung transportiert. Der Plantagen-Besitzer gab an, dass die Produktion für industrielle Zwecke bestimmt war. In Spanien ist nämlich der Cannabis-Anbau für industrielle oder pharmazeutische Zwecke mit Genehmigung erlaubt. Die Produktion zur Umwandlung in CBD allerdings ist illegal.

