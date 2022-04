Amsterdam: Kein Kiffen für Reisende

Amsterdams Bürgermeisterin gegen Kiffende Reisende



Reisende in Amsterdam sollen zukünftig kein Gras mehr rauchen dürfen. Dafür plädierte die Bürgermeisterin der Stadt. Bei den meisten Touristen:innen steht der Besuch in einem Coffeeshop auf der Liste der To Do’s in Amsterdam. Dafür ist auch der Coffeeshop The Bulldog bekannt unter den Reisenden.



Für die Bürgermeistern, Femke Halsema, sind diese Touristen:innen nicht länger erwünscht. Nun setzt sie sich für die Änderungen der holländischen Drogenpolitik ein. Reisenden soll der Zutritt zu Coffeeshops verboten werden. Femke Halsema hat bereits einen Brief an den Stadtrat geschrieben, indem sie ihre Sorge äußert. Die Drogenszene und der Missbrauch sei inzwischen nicht mehr länger kontrollierbar.



Wenn dieses Verbot tatsächlich umgesetzt werden sollte, würde dies die Schließung von 100 Coffeeshops in Amsterdam bedeuten. Halsema will somit den Partytourismus in Amsterdam eindämpfen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken