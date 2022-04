25-Jähriger verurteilt wegen Cannabis-Konsum gegen Schmerzen

Haftstrafe auf Bewährung gegen 25-Jährigen wegen Cannabis-Konsum gegen Schmerzen



In Freudenstadt wurde ein 25-Jähriger Mann verurteilt, da er Cannabis gegen seine Schmerzen konsumierte. Hanf als Schmerztherapie per se ist nicht verboten und seit 2017 in Deutschland legal. Allerdings kriegen Schmerzpatienten Rezepte verschrieben von einem Arzt.



In Freudenstadt jedoch besorgte sich der 25-Jährige selbst das Cannabis. Die Anklage nun lautet „unerlaubter Besitz von Betäubungsmittel in unerheblicher Menge.“ Der Richter verurteilte den jungen Mann zu acht Monate Haft auf Bewährung. Der Angeklagte reagierte nüchtern auf das Urteil. Ihm sei bewusst einen Fehler gemacht zu haben und er akzeptiere das Urteil. Der 25-Jährige erlitt einen Unfall vor dreieinhalb Jahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Er hätte immer wieder starke Schmerzen als Folge des Unfalls. Einen Arzt hat er aber nicht aufgesucht. Erst nach der Anlage und der Festnahme habe er sich Cannabis verschreiben lassen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken