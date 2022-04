Bild: Archiv

Die weltweite Drogenpolitik spaltet die Gesellschaft und führt zu Leid. Die Doku Drug Nation – Das Versagen der Drogenpolitik klärt darüber auf.

Die Youtuber David und Jonas vom Youtube-Channel Simplicissimus haben in Zusammenarbeit mit dem SWR eine Dokumentation über die katastrophale Drogenpolitik gedreht.

In der Doku wird die Geschichte des Drogenverbots sowie die Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft beschrieben. Ebenfalls werden Modelle vorgeschlagen, wie die Politik und die Gesellschaft den Umgang mit Drogen und Drogenkonsumenten humaner gestalten kann.

Es werden in der Dokumentation mehrere Protagonisten interviewt. Neben Sozialarbeitern, Hilfsorganisationen für Suchtkranke sind auch CDU-Politiker, Suchtexperten sowie auch der ehrenwerte Richter Andreas Müller dabei. Experten wie Prof. em. Sebastian Scheerer, Prof. Heino Stöver, geben ihre Ansichten über die fatale Drogenpolitik preis.

Geschichte

Coca Cola enthielt Kokain und der Mariani Wein war eine Mischung aus Kokain und Wein. Beides waren sehr beliebte Getränke Anfang des 20. Jahrhunderts. Deutschland war der Hauptproduzent von Kokain und Menschen konnten in die Apotheke gehen uns sich Kokain, Cannabis, Heroin und auch Opium rezeptfrei kaufen.

Der Bischof Charles Brent auf den Philippinen hatte ein Problem mit dem Opium-Konsum der dortigen Einwohner. Er startete eine Hasskampagne die sich wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Opium wurde mit Rückendeckung des Weißen Haus und Präsident Theodore Roosevelt zuerst in Asien dann weltweit verboten. Deutschland wollte dies nicht, da der eigene Handel mit Heroin äußerst lukrativ war. Da Deutschland aber den ersten Weltkrieg verlor wurde Deutschland gezwungen das Opiumabkommen von 1912 zu unterschreiben welches damit das Opiumverbot auf Deutschland ausweitete.

In den USA gab es in den 1930er Jahren unter Harry J. Anslinger eine rassistische Kampagne gegen die Afroamerikanische und Mexikanische Bevölkerung, da diese Cannabis konsumierten. Laut Experte Prof. em. Sebastian Scheerer, kann man nicht verbieten schwarz zu sein, man kann aber kulturelle Eigenschaften verbieten. Da in der Afroamerikanischen und Mexikanischen Kultur Cannabis stark vertreten ist, verbot man Cannabis um gegen diese Bevölkerungsgruppen vorzugehen.

Aktueller Stand

Viele konservative Politiker wie Christoph Ploß (CDU) gehen immer noch davon aus, dass der Drogenkonsum im Falle einer Legalisierung steigt. Das ist wissenschaftlicher Unsinn. Die Legalität einer Substanz hat keinerlei Einfluss auf die Menge welche konsumiert wird. In Portugal wo alle Drogen entkriminalisiert wurden, ist der Konsum der illegalen Drogen deutlich geringer als in Deutschland.

2020 sind in Deutschland 1581 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums gestorben. Hauptursache waren Überdosierungen mit Opioiden insbesondere Heroin. Da bei Heroin der Wirkstoffgehalt schwankt, kann es von Konsumenten nicht eingeschätzt werden, wie hoch der Wirkstoffgehalt der Substanz ist.

Viele der anderen Toten gehen auf die Kosten von gefährlichen Streckmitteln, wie Haarspray, Glassplitter.

Auf dem Schwarzmarkt gibt es keinen Verbraucherschutz, keine Qualitätskontrollen, keinen Jugendschutz und keine Inhaltsangaben.

Rainer Wendt (DPolG) sieht dies anders und möchte Drogentote durch weniger Drogen verhindern. Er fordert bessere Grenz – und Einfuhrkontrollen. Aktuell kann die Polizei nur ca. 1-2% aller Drogen sicherstellen. Der Rest landet in den Körpern der Konsumenten. Er möchte ebenfalls Konsumenten von illegalen Drogen weiter strafrechtlich verfolgen.

Der Handel mit illegalen Drogen im DarkNet boomt. Dort kann jedes Kind ganz einfach an illegale Drogen kommen. Das DarkNet ist eine Hydra. Schließt die Polizei eine Seite, tauchen zwei neue auf.

Drogenkonsum ist nicht asozial und Drogenkonsumenten sind keine Versager sondern ein Teil der Gesellschaft. Drogenkonsumenten als “Kiffer”, “Kokser” und “Junkies” zu bezeichnen führt nur zu Ausgrenzung und Leid.

Richter Müller warnt vor der Signalwirkung Menschen als “Böse” zu bezeichnen und sie an den gesellschaftlichen Rand zu stellen, nur weil sie eine andere Droge als Alkohol konsumieren.

Drogenkonsum gehört seit jeher zu der Menschheit und wird auch immer ein Teil der Menschheit bleiben. Eine selektive Strafverfolgung für bestimmte Substanzen schadet vor allem den Konsumenten. Die aktuellen Regierungen überlassen schwerkriminellen Kartellen den Drogenhandel die eine blutige Spur hinter sich lassen.

Bei Drogenkonsum gibt es eine wissenschaftliche Theorie (GCDP – 2014) wie Drogen reguliert werden sollten. Sind Drogen zu locker führt dies zu einer Verharmlosung und die Droge steht in jedem Supermarkt und der Schaden für den Konsumenten steigt. Verbietet man die Drogen entsteht der Schaden durch die mangelnde Regulation. Eine Freigabe aller Drogen könnte hier die goldene Mitte sein bei der der gesellschaftliche und finanzielle Schaden am geringsten ist.

Fazit

Die Conclusio der Dokumentation ergibt, dass die aktuelle Drogenpolitik wie sie weltweit durchgeführt wird, keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat. Es wird eine, dem wissenschaftlichem Zeitgeist gerechte Drogenpolitik gefordert. Drogen wie Alkohol und Tabak sollten nicht in jedem Supermarkt verkauft werden, oder gar (wie bei Alkohol) dafür geworben werden dürfen. Es bedarf eines Präventions- und Aufklärungsapparat der erwachsene Menschen über die Nutzen und Risiken der Droge ihrer Wahl aufklärt.

Drogen wie Kokain, Methamphetamin (welches in den USA immer noch als Medikament verschrieben werden darf) und Heroin sollten nicht verboten sein. Allerdings auch nicht neben der Schokolade im Supermarkt verkauft werden.

Es braucht klare Kennzeichen auf der Verpackung mit Warnungen über die Droge. Dasselbe hat bei Tabak und Zigaretten auch funktioniert. Die Abgabe muss dementsprechend in lizenzierten Fachgeschäften mit geschulten Fachpersonal erfolgen. Ein Werbeverbot ist hierbei essentiell.

Menschen konsumieren unabhängig von der Legalität Drogen. Das einzige was wir als Gesellschaft tun können ist Aufklären und Menschen Zugang zu korrekt dosierten reinen Produkten zu verschaffen. Stigmatisierung, Ausgrenzung und Strafe sorgen für keinerlei Verbesserung sondern drängen das Problem nur in den Untergrund. Prof. Heino Stöver hält einen verantwortungsbewussten Umgang mit Drogen für möglich. Das spiegelt sich auch in der Forschung wieder. Jeder aufgeklärte erwachsene Mensch kann drogenmündig werden und bewusst entscheiden welche Drogen er konsumieren möchte.

Es ist Zeit für eine kopernikanische Wende in der Drogenpolitik.

Ein Beitrag von Simon Hanf

