Zöllner beschlagnahmen 100 Kilo Haschisch – Drei Drogenschmuggler verhaftet



In der Schweiz im Südtessin haben Zöllner in einer gemeinsamen Drogen-Operation drei Männer festgenommen. Und beschlagnahmten 100 Kilo Haschisch. Am Donnerstag waren die drei Männer in zwei Autos unterwegs. Mit französischem und einem Schweizer Kennzeichen. Einer der Männer, ein 23-Jähriger konnte zuerst mit seinem Fahrzeug zwar flüchten, wurde aber von den Beamten erwischt. Der 23-Jährige Mann und seine Begleiter, ein 33-Jähriger und ein 24-Jähriger wurden umgehend verhaftet. Die Beamten fanden bei der Untersuchung der Fahrzeuge mehr als 100 Kilogramm Haschisch und stellten diese sicher. Gegen die Männer läuft zurzeit eine Anklage wegen des schweren Verstoßes gegen das das Betäubungsmittelgesetz.

