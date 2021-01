Blüten im Kofferraum

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

News – von Derya Türkmen



Bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmorgen um 3:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann in Aachen mit 6,8 Kilo Cannabis – einem Schwarzmarktwert von 25.000 Euro – erwischt. Er war auf der Rückreise aus den Niederlanden und hatte die Blüten im Kofferraum versteckt. Außerdem heißt es laut der Polizei, der Mann hätte einen falschen Ausweis und Führerschein vorgelegt. Nun wurde der 33-Jährige vom Amtsgericht Aachen wegen Einfuhr einer großen Menge an Cannabis und Urkundenfälschung in Untersuchungshaft geschickt.



Und es heißt einmal wieder: 33-Jähriger wird wegen Drogenschmuggel festgenommen.

