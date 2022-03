Bild: Archiv

Cannabis macht Blutkörperchen breit. Nach dem Konsum von Cannabis schwellen die Erythrozyten (rote Blutkörperchen) an. Dies kann das Thrombose-Risiko erhöhen.

Daniel Flormann und Kollegen haben die Auswirkungen von THC auf die Erythrozyten untersucht.

Dabei wurden die Probanden in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe bestand aus Nicht-Konsumenten die zweite aus Cannabiskonsumenten.

Die Forschenden der Universität des Saarlandes in Saarbrücken haben nachgewiesen, dass Cannabiskonsum, besonders bei Menschen die 2-3 Gramm am Tag konsumieren, zu einer kurzzeitigen Anschwellung der Erythrozyten führt.

„Bei der Breite der roten Blutkörperchen war ein signifikanter Unterschied zwischen den Marihuana-Rauchern und den Nichtrauchern zu sehen“, berichten Flormann und seine Kollegen.

Was passiert in den Zellen? THC bindet an einen Ionenkanal namens TRPV2. Dieser Ionenkanal steht durch die Bindung mit THC offen und so strömt Natrium in die Zelle.

Die Natriumkonzentration in der Zelle ist somit höher als außerhalb der Zelle. Unser Körper möchte das Ungleichgewicht in der Zelle ausgleichen und lässt mehr Wasser in die Zelle fließen. Somit wird das Volumen der Zelle erhöht. Dies führt zu der Anschwellung der Blutkörperchen.

Die Erythrozyten waren für circa eine Stunde nach dem Konsum geschwollen. Anschließend nahmen sie wieder ihre normale größe an. In dieser Zeitspanne sei das Thrombose-Risiko erhöht: „Dadurch, dass zum einen die Blutzellen größer und runder sind, bleiben sie in kleinen Kapillaren eher stecken. Zudem verengen sich beim Rauchen von Cannabis die Gefäße, was das Risiko für Mikro-Thrombosen ebenfalls erhöht.“, erklärt Seniorautor Lars Kaestner.

Welche konkrete Gefahr das für die Gesundheit darstellt, muss in weiteren Studien untersucht werden. Mit welchen Medikamenten Cannabis Wechselwirkung hat, wurde schon untersucht.

Ein Beitrag von Simon Hanf

