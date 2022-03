Cannabis-Konsum kann tödlich sein

In der Nacht zum 6. März 2021 starb der 19-jährige Qosay Khalaf infolge eines Polizeieinsatzes – und das wegen eines Joints

Free image

Eine Denkschrift von Sadhu van Hemp

Um es klar zu sagen: Ohne die Cannabis-Prohibition würde Qosay Khalaf noch leben. Dann wäre der 19-Jährige nämlich nicht vor der Polizei geflohen, die ihn und seinen Freund wegen illegalen Cannabis-Besitzes drankriegen wollte. Er wäre auf der Parkbank einer Delmenhorster Grünanlage sitzengeblieben, und die beiden Freunde hätten den Joint entspannt aufgeraucht – ohne etwas fürchten zu müssen, was einen Fluchtreflex auslöst. Das Hanfverbot war es, dass Qosay den Impuls gab, sich der Polizeikontrolle per Flucht zu entziehen, um einer Strafanzeige mit all ihren schrecklichen Konsequenzen zu entgehen.

Dieses Schauspiel findet in deutschen Landen im Namen des Volkes nahezu täglich statt: Polizisten scharf wie Bluthunde jagen kleine Kiffer – und das mit geradezu sportlichem Ehrgeiz, um der Familie am Abendbrottisch von den Heldentaten des Tages zu erzählen. Oft gehen diese Hetzjagden glimpflich ab. Hier und da tragen die eingefangenen Kiffer neben der obligatorischen Strafanzeige eine Beule oder ein blaues Auge davon. Zum Glück bereitet es nicht jedem Polizeibeamten eine besondere Freude, seiner sadistischen Ader freien Lauf zu lassen und die Opfer der Cannabis-Prohibition über alle Maßen zu quälen und zu demütigen.

Am Abend des 5. März 2021 endete das alltägliche Katz- und Mausspiel zwischen Polizeihäschern und Kiffern jedoch alles andere als glimpflich. Bereits nach wenigen hundert Metern konnte der Polizeibeamte, der die Verfolgung aufgenommen hatte, den flüchtigen Haschgiftverbrecher zu Boden reißen, ihm eine Ladung Pfefferspray verpassen und mit Polizeigriffen in Bauchlage fixieren. Dabei kniete der Beamte mehrere Minuten auf dem Rücken des mutmaßlichen Cannabis-Straftäters. Zeugen berichteten, dass Qosay nach Luft röchelte und Schaum vor dem Mund hatte.

Nachdem der Polizeibeamte von seinem Opfer abgelassen hatte, wurde wegen des Pfeffersprayeinsatzes wie vorgeschrieben ein Krankenwagen angefordert. Die Sanitäter sahen jedoch keine Notlage und verließen wieder den Ort des Geschehens. Der halb ohnmächtige Qosay wurde schließlich zu einem Polizeifahrzeug geschleift und aufs Polizeirevier verfrachtet. Dort verlor er gänzlich das Bewusstsein, so dass er in ein Krankenhaus überstellt werden musste, wo die Ärzte in den frühen Morgenstunden des 6. März nur noch seinen Tod feststellen konnten.

Die Polizei Oldenburg bestritt den Ablauf des Einsatzes nicht. Dass Qosay Khalaf nach Verbringung auf die Polizeiwache kollabiert und ins Koma gefallen ist, sei ein „Unglücksfall“. In der „Nordwest-Zeitung“ schloss der Polizeipräsident „unrechtmäßige Polizeigewalt“ wie „bei der Verhaftung von George Floyd in den USA“ aus. Auch die Staatsanwaltschaft hielt nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams „Gewalteinwirkung von außen als Todesursache“ für ausgeschlossen.

Stattdessen stellte die Pressestelle der Oldenburger Polizei Qosay Khalaf ins Zwielicht. Er habe sich der Festnahme widersetzt und einen Beamten „mit der Faust gegen den Kopf“ geschlagen. Keine Stellungnahme gab es zu den Gerüchten um die Gesinnung und den Korpsgeist einiger Beamte des zuständigen Polizeireviers, auf dem Qosay über Stunden festgehalten wurde, bevor er zum Sterben ins Krankenhaus entlassen wurde.

Der Norddeutsche Rundfunk gab sich dann auch mit der amtlichen Darstellung der Ereignisse nicht zufrieden und merkte an: „Fakt ist: Qosay K. hat den Polizeigewahrsam lebend betreten. Nur wenige Stunden später starb der Jugendliche im Krankenhaus. Auf Fotos von dort, die dem NDR vorliegen, ist der Heranwachsende kaum wiederzuerkennen. Das Gesicht ist stark angeschwollen. Eingetrocknetes Blut ist an einem Hüftverband zu sehen. Das Bettlaken, auf dem der junge Mann liegt, hat Blutflecken, rot getränkte Waschlappen lugen unter seinem Körper hervor.“

Die Anwältin der Familie hatte daraufhin wegen der Ungereimtheiten Strafantrag gegen die Polizei gestellt. „Das war ein gesunder, munterer, kräftiger 19-jähriger Jugendlicher, der keinerlei Anzeichen gezeigt hat, körperlich beeinträchtigt zu sein, geschweige denn, dem Tode nahezustehen“, sagte die Anwältin. „Das hat sich erst geändert, als er in den Polizeigewahrsam kam.“

Um Licht ins Dunkel zu bringen, hatte Qosays Familie beim Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ein Obduktionsgutachten in Auftrag gegeben, das als Todesursache „sauerstoffmangelbedingtes Herz-Kreislaufversagen“ benennt. Was dazu geführt habe, sei nicht mehr feststellbar. Eine „unmittelbare tödliche Verletzung“ sei nicht ursächlich. Jedoch weise der Körper „Zeichen stumpfer und schürfender Gewalteinwirkung“ auf. Vom Kopf bis zu den Beinen seien zahlreiche Läsionen und Einblutungen feststellbar, ein Schneidezahn fehle, und die abgebissene Zungenspitze liege „gesondert“ vor.

War es Totschlag, fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge oder unterlassene Hilfeleistung? Was hat sich wirklich auf dem Revier zugetragen? Für die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellten sich diese Fragen keine zwei Monate später nicht mehr. Das eigens in Auftrag gegebene Gutachten attestiert als Todesursache „Multiorganversagen nach unklarer Genese“. Belastbare Hinweise auf einen fremdverschuldeten Tod hätten sich nicht ergeben. Die Ursache für Qosays Ableben läge nicht im Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten. Auch das Ermittlungsverfahren gegen die die Rettungssanitäter wegen unterlassener Hilfeleistung wurde eingestellt.

Die von Qosays Eltern eingelegte Beschwerde gegen die Verfahrenseinstellung verpuffte ebenso.

Das Verhalten des Polizisten, der Qosay wegen des Verdachts des illegalen Cannabis-Besitzes attackierte und nach kurzer Flucht überwältigte, war also verhältnismäßig und somit rechtskonform. Es war völlig okay, den kleinen Kiffer mit Pfefferspray fluchtunfähig zu machen und ihm minutenlang das Knie ins Rückgrat zu drücken. Es war kein Fehlverhalten, dem um Luft ringenden und um einen Schluck Wasser bettelnden Qosay die Erste Hilfe zu verweigern, ihn halb bewusstlos zum Einsatzfahrzeug zu schleifen und auf die Polizeiwache zu verbringen, wo er schließlich gänzlich kollabierte und ins Koma fiel, aus dem er nicht mehr erwachte.

Ein Jahr ist seit Qosays Tod vergangen, und kaum jemand stört sich daran, dass sich derartige Tragödien jederzeit wiederholen können. Zwar regiert seit einem Vierteljahr eine Ampel-Koalition, die mit dem Wahlversprechen der Cannabis-Legalisierung ans Ruder gekommen ist, aber die Polizei darf weiterhin wegen des Hanfverbots munter Jagd auf unbescholtene und völlig harmlose Bürger und Bürgerinnen machen.

Schon morgen kann der nächste Hanffreund einen gewaltsamen Tod finden, der aus Angst vor Strafverfolgung in Panik gerät und vor der Polizei wegläuft. Wie anno 2014 in Burghausen, als der 33-jährige mutmaßliche Kleindealer André B. von einem pflichtbewussten Polizeibeamten per Kopfschuss erfolgreich und für immer von der Flucht abgehalten werden konnte.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken