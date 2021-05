Das unerträgliche Schweigen der Cannabis-Community

Starb der 19-jährige Qosay an „Altersschwäche“? Verfahren gegen Delmenhorster Polizisten eingestellt

Free image

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Warum musste Qosay Khalaf sterben? Für die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellt sich diese Frage nicht mehr. Vor zwei Wochen wurde die Akte zugeklappt: Die Behörden konnten kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der Beamten erkennen, Die Todesursache ist laut rechtsmedizinischem Gutachten multiples Organversagen. Ein Fremdverschulden sei auszuschließen. Der Oldenburger Polizeipräsident drückte in der Pressemitteilung den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus. Zugleich bestätige die Verfahrenseinstellung aber auch, „dass die Ursache für den Tod von Qosay nicht im Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten liegt“.

Qosays Eltern und ihre Anwälte haben Beschwerde gegen die Verfahrenseinstellung eingelegt.

Das Verhalten des Polizisten, der Qosay wegen des Verdachts des illegalen Cannabis-Besitzes attackierte und nach kurzer Flucht überwältigte, war also verhältnismäßig und somit rechtskonform. Es war völlig okay, den kleinen Kiffer mit Pfefferspray fluchtunfähig zu machen, ihn zu fesseln und ihm anschließend minutenlang das Knie ins Rückgrat zu drücken. Es war kein Fehlverhalten, dem um Luft ringenden und um einen Schluck Wasser bettelnden Qosay die Erste Hilfe zu verweigern, ihn halb bewusstlos zum Einsatzfahrzeug zu schleifen und auf die Polizeiwache zu verbringen, wo er schließlich gänzlich kollabierte und ins Koma fiel. Dass der kleine Kiffer wenige Stunden später im Krankenhaus verstarb, ist den Polizeibeamten, die im Kampf gegen die Cannabis-Kriminalität ihr Leben riskieren, nicht anzulasten.

Nicht jeder Bürger teilt diese Sicht auf die Geschehnisse an jenem Abend des 5. März im niedersächsischen Delmenhorst. Menschenrechtsorganisationen wie die Landesflüchtlingsräte und Politaktivisten aus dem linken Politspektrum geben sich mit den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Darstellung der Delmenhorster Polizei nicht zufrieden. Vielmehr sei der „rätselhafte“ Tod von Qosay Khalaf nur ein weiterer Beleg dafür, dass deutsche Institutionen ein Problem mit struktureller rassistischer Gewalt haben. Das Kampagnenbündnis „Death in Custody“ zählt 183 nichtweiße Personen, die seit 1990 in Deutschland in Polizeigewahrsam gestorben oder von Sicherheitskräften getötet wurden. Politaktivisten dieser Couleur sind es auch, die sich am 5. Juni in Delmenhorst versammeln werden, um an Qosay zu erinnern und die Stimme gegen Polizeigewalt und Rassismus zu erheben.

Und die Cannabis-Community? Was macht die? Richtig, die deutschen Hänflinge schweigen Qosays Tod tot. Dass in Delmenhorst ein Bruder wegen der Cannabis-Prohibition sein Leben ließ, juckt kaum einen der rund vier Millionen Kiffer. Man nimmt es hin, dass da ein Namenloser wegen eines Joints von der Polizei traktiert wurde und am Ende der Prozedur im Leichenschauhaus landete. Kein Aufschrei der entrechteten Brüder und Schwestern ist zu hören, keine Empörungswelle erfasst die Cannabis-Szene. Dass Qosay nicht hätte sterben müssen, wenn der Besitz von Haschisch und Marihuana straffrei wäre, wird achselzuckend ignoriert.

Die Tragödie von Delmenhorst triggert niemanden, auch nicht jene Hanfaktivisten, die vorgeben, im Namen aller deutschen Kiffer zu sprechen. Man schweigt sich aus in der Szene, hängt Qosays Tod nicht an die große Glocke.

Selbst Georg Wurths Hanfverband spart mit Worten. Am 23. April, also sieben (!) Wochen nach dem Polizeieinsatz, griff Wurth in seinen DHV-News das Thema kurz auf – und das erst, nachdem Stimmen laut wurden, die sich wunderten, dass darüber nicht berichtet wurde. Als sei Qosays Tod nur eine Lappalie, sagte Wurth: „Ich erwähne es zumindest dann hier mal. (…) Ich habe nichts gesagt, weil die genauen Todesumstände völlig unklar sind. (…) Da fehlen noch Informationen. (…) Da mag ich nicht herumspekulieren, auch wenn es natürlich ein Aufregerthema ist.“ Er wolle nichts „skandalisieren“, obwohl er selbst einräumt, dass Qosay ohne das Hanfverbot noch am Leben wäre.

Seltsam! Wurde doch im Hanf Journal bereits am 19. April und am 13. April im NDR in der Sendung Panorama3 über die Tragödie ausführlich und detailliert berichtet. Dennoch zeigt sich Wurth außerstande, das „Aufregerthema“ aufzugreifen und in seine Lobbyarbeit einfließen zu lassen. Bis heute wird geschwiegen. Kein Update, kein Aufruf zum Protest, keine lautstarke Anklage gegen die verantwortlichen Prohibitionspolitiker, keine Spendenaktion für die Hinterbliebenen. Nix – geradeso als hätte es den Haschbruder Qosay nie gegeben.

Das Schweigen der Hanf-Community zu Qosays Tod ist unerträglich – und beschämend. Wo ist die Solidarität, die alle Kiffer der Welt seit der Hippiezeit eint und verbindet? Sind wir keine Brüder und Schwestern mehr, die sich im Kampf gegen das Unrecht unterhaken und gemeinsam gegen die standhalten, die uns beugen und brechen wollen?

Ein Bruder von uns stirbt nach einer Cannabis-Kontrolle auf „rätselhafte“ Weise, und die deutsche Hanfgemeinde duckt sich weg, anstatt Haltung anzunehmen und den Prohibitionisten den Marsch zu blasen. Wie viele André Borchardts und Qosay Khalafs sollen denn noch ihr Leben wegen des Hanfverbots lassen, bis die Unsichtbaren endlich sichtbar werden und voller Entschlossenheit gegen den Prohibitionswahnsinn aufbegehren?

(Ach übrigens: Wer jetzt glaubt, er müsse unter diesem Kommentar „Hassbotschaften“ absondern, der sei darauf hingewiesen, dass die Polizei in Delmenhorst und Oldenburg aufmerksam mitliest. Straftatbestände der Beleidigung und der Bedrohung werden rigoros zur Anzeige gebracht.)

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken