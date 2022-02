Hanf-Firma: Medizinisches Cannabis zu teuer!

Das deutsch-isrealische Unternehmen kritisiert das Gesundheitsministerium

Mo‘ Money, less Problems?

Medizinisches Cannabis darf in Deutschland seit nun fünf Jahren verkauft werden – auf Rezept natürlich. Dabei wurden schon öfter die Preise kritisiert. Der Schwarzmarkt kann hier immer noch Punkten, indem das Cannabis hier oftmals gar zur Hälfte des Apothekenpreises verkauft wird. Dennoch verzeichnet die deutsche Cannabisindustrie jährlich mehr und mehr Einnahmen – etwa 165 Millionen Euro wurden allein 2020 Bruttoumsatz erwirtschaftet. Dabei lässt sich ein stetiger und ungebrochener Zuwachs verzeichnen. Die Hanf-Firma IM Cannabis Corp. und dessen Tochterfirma Adjupharm üben jedoch Kritik: Das Hanf sei noch immer zu teuer.



Diese Bedenken äußerten sie in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach – das teure Medizinalcannabis könne einfach nicht mit dem Schwarzmarkt konkurrieren. Das stelle gesundheitliche Gefahren für die Konsumenten dar, die wegen des Preises oft zum Straßencannabis greifen. In diesem Brief findet das Unternehmen aber auch eine Lösung für das Problem: Das eigens produzierte Cannabis drastisch reduzieren – um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Man darf vermuten, dass es der Firma vielleicht auch um eine Eroberung des Marktes geht – momentan wird der Markt noch von kanadischen Firmen dominiert.



Die Qualität und Transparenz der Produktinskette solle dadurch aber nicht leiden, so die Hanf-Firma: „Selbstverständlich werden wir auch weiterhin alle Vorgaben für Anbau und Verarbeitung von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität einhalten und die Apotheken in Deutschland zuverlässig beliefern.“ Falls IMC/Adjupharm damit tatsächlich andere Firmen zwingen könnte, den Preis zu senken, können sich deutsche Verbraucher schon bald auf billiges und hochwertiges Cannabis freuen.





Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken