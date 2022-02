„Nicht wirtschaftlich“ – Leag beendet Hanfanbau

Der Konzern sieht vorerst keine Möglichkeit, Geld mit Hanfanbau zu machen

Nicht wirtschaftlich – Hanf auf Rekultivierungsflächen.

Der Energiekonzern Leag steigt aus dem Hanfgeschäft aus, es sei „nicht wirtschaftlich“. Bislang gebe es keine Möglichkeit Hanf im großen Maßstab so anzubauen, dass es sich wirtschaftlich lohnt, so begründet ein Sprecher des Konzerns den Ausstieg. Auf 25 Hektar hatte man Hanf angebaut – die ursprünglichen drei Hanf-Sorten wurden später um mehrere Arten erweitert. Die Idee war hierbei: Alte Kippenflächen von Tagebauen sollen umfunktioniert werden, um herauszufinden, ob sich der Anbau auf Rekultivierungsflächen lohnt. Das Projekt war also von Anfang an ein Probelauf.



Dennoch sind die Ergebnisse ernüchternd. Die Anbauflächen in Reichenwalde konnten nicht zu einer stablien Wertschöpfungskette aufgebaut werden. Genutzt wurde der Hanf etwa für die Herstellung von Hanföl im Spreewald oder von Hanf-Schokolade in Hornow. Dass zeigt, dass Hanf nur bedingt nicht wirschaftlich ist – es kommt eben auf die Art des Anbaus und die Wertschöpfungskette an.



Dennoch bleibt Leag optimistisch. Es wurden Erfahrungen gesammelt und Produkte auf dem Markt platziert, so das Unternehmen. „Bis veränderte Rahmenbedingungen oder neue Entwicklungen die Aufnahme wieder attraktiv und wirtschaftlich profitabel machen“ werde die Plantage aber jetzt auf Eis gelegt. Schade: Die Rekultivierung von ehemaligen Tagebauflächen durch Hanf scheint ein umweltfreundliches Projekt zu sein, allerdings ist profitabler Anbau anscheinend bisher nur unter industriellen Anbaubedingungen möglich.

