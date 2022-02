CannaTrade Mai 2022 in Bern

CannaTrade – Internationale Cannabis Messe für Business- und Endkunden

Die meisten Covid-Beschränkungen in der Schweiz wurden aufgehoben. Die CannaTrade 2022 kann folglich definitiv stattfinden! Vom 20. Bis 22. Mai 2022 öffnet die älteste Hanfmesse im deutschsprachigen Raum wieder ihre Pforten für Cannabisfreunde und interessierte Besucher. Seit 2001 ist die Messe ein fester Treffpunkt der Schweizer und internationalen Cannabis-Szene, auf die sich Aussteller und Besucher immer wieder aufs Neue freuen. Dieses Event will sich das Hanf Journal natürlich nicht entgehen lassen und ist mit einem kleinen Stand dabei.

Über 250 Aussteller aus aller Welt präsentieren bewährte Produkte, Neuheiten und Innovationen. Die CannaTrade informiert über alle Aspekte der Hanfpflanze. Von CBD, Samen und Growbedarf über Paraphernalia bis hin zu leckerem Hanfgebäck wird alles rund um den Hanf vorgestellt.

Geschäftskunden können in der exklusiven Business Lounge in entspannter Atmosphäre Termine wahrnehmen. Neben dem Ausstellerbereich, auf welchem sich die Größen der Branche die Ehre geben, finden freilich auch Informationsveranstaltungen von Vereinen, Verbänden und verschiedenen Plattformen statt. In der Chillout-Area finden hungrige Besucher Naschereien auf dem Hemp Food Festival und viele weitere Highlights. Der Zeitplan über alle Referate, Side Events und Highlights der CannaTrade wird im Frühling 2022 veröffentlicht.

Derzeit sind alle Stände auf der CannaTrade 2022 ausgebucht, aber alle noch interessierten Unternehmen können sich für einen Platz auf der Warteliste anmelden. Alle Informationen über die CannaTrade finden reiselustige Cannabisfreunde auf der Internetpräsenz der Messe unter www.Cannatrade.ch.

CannaTrade – 20. Bis 22. Mai 2022

Halle 4.1, BernExpo, Bern

Öffnungszeiten

Freitag 20. Mai 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag 21. Mai 11.00 – 20.00 Uhr

Sonntag 22. Mai 11.00 – 18.00 Uhr



www.cannatrade.ch

