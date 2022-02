Justizministerin: Cannabis „Gift für junge Menschen“

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza spricht sich gegen eine Legalisierung aus

Dann doch lieber im Crusher.

Justizia scheint nicht auf Seiten von Hanf zu stehen: Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza sprach sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. Auffallend sind hierbei Argumente, die nicht auf wissenschaftliche Studien oder der Lebensrealität anderer Länder, in denen Cannabis bereits legalisiert wurde, zurückgreifen, sondern auf gefühlte Wahrheiten. Havliza äußerte sich gegen Cannabis, denn die Pflanze könne eine „gefährliche Droge“ sein. „Sie ist Gift für junge Menschen und kann schwere Psychosen auslösen. Das sollten wir nicht vernachlässigen. Es liegt auf der Hand, dass der Konsum bei Jugendlichen zunehmen wird, wenn Erwachsene vorleben, dass die Droge nicht weiter schlimm ist,“ so die Justizministerin.



Die CDU-Politikerin griff auf altbekannte Logiken zurück, die in der ehemaligen Regierungspartei ebenso wie bei Parteien des rechten Spektrums noch sehr lebendig sind. Havliza sehe schwarz für die „wichtige Präventionsarbeit der Polizei“, da Minderjährige schlicht erwachsene Freunde beten könnten, ihnen Cannabis zu kaufen. Dass die Problematik bei Alkohol auch bestehe, dazu äußerte sich die Ministerin aus dem Land des internationalen Festivals der Komsäufer – dem Oktoberfest – nicht. Auch dass Cannabis schon jetzt sehr einfach in unkontrollierter Qualität erhältlich ist und die Handelskette oft mit Menschenhandel und anderen höchst kriminellen Machenschaften verbunden ist (welche durch Legalisierung einen herben Schlag erhalten würden), scheint für die Justizministerin kein Problem, was nicht durch die „wichtige Präventionsarbeit der Polizei“ verhindert werden könne.



Auch ein weiteres und durchaus prominentes Argument gegen eine Legalisierung nannte Havliza: Um kriminellen Handel zu unterbinden, muss die gesamte Handelskette komplett reguliert sein – es brauche Lizenzen, Aufsicht und Kontrollen. Dadurch würde der Preis dermaßen aufgeblasen, dass es sich nur die reichsten leisten könnten Cannabis legal zu erwerben. Dessen ist sich die jetzige Bundesregierung laut mehrerer Aussagen definitiv bewusst – wie man am Beispiel von Alkohol sehen kann, ist es kein Ding der Unmöglichkeit die Handelskette einer Droge komplett zu regulieren und dennoch bei ebenso billigen wie qualitativ hochwertigen Produkten anzukommen. Wer denkt, dass die Bundesregierung es versäumt, ein solch einfaches Problem nicht zu beachten oder überhaupt sehen zu können (ein Grund warum die Legalisierung länger dauert als geplant), der scheint nicht viel zum Thema Cannabis verstanden zu haben. So auch die Justizministerin.

