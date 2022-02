PepsiCo, Coca-Cola, und der Cannabis Hype

Nach Coca-Cola ist nun auch Pepsi im Hanf-Geschäft

Cannabis scheint im Mainstream angekommen zu sein – nachdem Coca-Cola vor gut drei Jahren ankündigte, an Cannabis-Getränken zu forschen, war PepsiCo nicht weit; der Konzern kündigte sprach alsbald ebenso sein Interesse aus. Während Coca-Cola von CBD-haltigen „wellness beverages“ sprach, hält sich der Snack- und Getränkegigant PepsiCo zurück: „We will look at it very critically,“ so der Chief Financial Officer, Hugh Johnston. „But I am not prepared to share any plans that we may have in the space right now,“ so Johnston in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC.



Anscheinend ist diesmal tatsächlich Deutschland der Vorreiter: Seit April ist hier die PepsiCo’s Rockstar + Hemp Soda erhältlich. Erst jetzt wird in den USA das Äquivalent erhältlich – der deutsche Markt war lediglich ein Test. Das amerikanische Getränk wird allerdings mehr auf den Entspannungsfaktor setzen: „[Hemp seed] doesn’t have any functionality, it comes from an herb,“ so Fabiola Torres, die Vertriebsleiterin von PepsiCo. Ebenso soll das Getränk nur halb so viel Koffein wie die deutsche Variante haben. In Deutschland sind Cannabis-Getränke allerdings völlig wirkungsfrei, was den Bubatz angeht: CBD darf hierzulande nicht als Nahrungsmittel angeboten werden. Der Softdrink von PepsiCo enthält vielleicht auch deshalb simples Handsamen-Extrakt. Dieses herkömmliche Hanföl ist zwar gesund, enthält aber weder CBD oder THC – und ist in dem Softdrink, je nach Sorte, auch nur zu maximal 0,04% enthalten.



Das neugefundene Interesse für die Pflanze ist kein Einzelfall: Eine Reihe an Großkonzernen hat in den vergangenen Jahren Cannabis für sich entdeckt. Constellation Brands, das Mutterunternehmen mehrerer Bier- und Weinmarken und der Malboro-Mutterkonzern Altria Group haben bereits große Investments in Cannabis-Unternehmen getätigt. Noch handelt es sich hier meist um CBD-Produkte – ob das Interesse sich bei einer Legalisierung noch ausweiten wird, bleibt noch offen. Bisher scheint sich aber der Hype um Hanf auszuzahlen; die Cannabis-Blase scheint ungebrochen zu wachsen.



Dennoch bleibt Cannabis auch weiterhin Neuland – das bestätigt auch Fabiola Torres von PepsiCo: „This is new territory, so we’re trying to test and learn and really have fun with it.“







Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken