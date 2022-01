was war, was kommt

(P)Review 2021/2022 von Sadhu van Hemp

Das abgelaufene Jahr ist schnell erzählt: Dritte Coronawelle, Lockdown, vierte Coronawelle. Zwischendurch gab es ein bisschen Sommerfrische, Fußball-Europameisterschaft mit Zuschauern, Olympiade ohne Zuschauer, eine seit zwanzig Jahren überfällige Kapitulation Deutschlands im völkerrechtswidrigen Krieg gegen das afghanische Volk, eine Bundestagswahl und zum Schluss noch ein Ex-Vizekanzler, der nach der Pensionierung von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin befördert wurde.

Begleitet wurde das Ganze vom nicht enden wollenden Krieg gegen die Hanfpflanze und deren Konsumenten. Abermals sind rund eine Viertelmillion zumeist brave Bürger und Bürgerinnen wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot aktenkundig geworden. Nicht wenige sind in der Folge der Kifferverfolgung vor dem Kadi, auf dem Arbeitsamt, im Jobcenter, vor dem Familiengericht, im Zuchthaus, in der Irrenanstalt und im Leichenschauhaus gelandet. Alles in allem also ein gutes Jahr für alle, die vom Unglück der Prohibitionsopfer profitieren.

Und das Schöne war, die Cannabis-Freunde haben den gegen sie gerichteten Staatsterror auch 2021 hingenommen, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben – selbst als am 6. März der 19-jährige Haschbruder Qosay Khalaf in Delmenhorst nach einem brutalen Polizeieinsatz qualvoll sterben musste, nur weil er sich einer Kontrolle wegen Cannabisbesitzes entziehen wollte. Nichts war zu hören von den selbsternannten Hanfaktivisten, kein Aufschrei, kein Protest und noch nicht mal eine an die Hinterbliebenen gerichtete Beileidsbekundung oder eine kleine Spende in Form eines Grabgestecks.

Die Performance der Hanfgemeinde, in eigener Sache für mehr Gerechtigkeit und gegen Polizeiwillkür zu kämpfen, war 2021 erbärmlich: Schweigen im Walde – von Flensburg bis Passau.

Der Einzige, der Mut und uneigennütziges Engagement zeigte, war Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau. Unermüdlich zeigte er mediale Präsenz, besonders im Vorfeld der Bundestagswahl und auch danach, um den Verfechtern der Cannabis-Prohibition ins nicht vorhandene Gewissen zu reden. Im Sommer entdeckten auch die späteren Wahlsieger das Thema Cannabis-Freigabe. Plötzlich tönte es aus den Reihen von FDP, Grünen und auch SPD, dass die Prohibition nicht zielführend ist und neue Wege in der Cannabis-Politik zu gehen sind. Als die CDU/CSU im September ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis einfuhr und sich eine rotgelbgrüne Regierungskoalition abzeichnete, schien auf einmal alles möglich. Der Jubel war dann auch entsprechend groß, als der Koalitionsvertrag vorlag und gewiss wurde, dass die neue Regierung die Absicht hat, „die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen.“

Und was hat sie sich gefreut, die Hanf-Community! Vorneweg jene im Fall Qosay Khalaf schweigenden Legalisierungsaktivisten, die sich bis heute einbilden, das Umdenken in den Köpfen der politisch Verantwortlichen sei die Folge ihres Engagements in den sozialen Netzwerken. Berauscht von der Aussicht, schon morgen mit Cannabis legal umgehen und vor allem Geld verdienen zu können, wurde ausgeblendet, dass die neue Regierung überhaupt keinen Plan zur zeitnahen Umsetzung ihrer Absichtserklärung hat. Kritiker des Ampelmurkses wurden stante pede aus den eigenen Reihen als Defätisten diffamiert – schließlich sei ja der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach.

Erst kurz vor Weihnachten ließ die neue Regierung die Katze aus dem Sack – und weg war er, der in der Hand geglaubte Spatz: Die Cannabis-Legalisierung muss warten, da die Corona-Pandemie Priorität hat. Und da die Corona-Langzeitdauerkrise auch 2022 andauern wird, dürfte klar sein, dass das neue Jahr für die Hänflinge beginnen wird, wie das alte endete. Auch 2022 werden die Hanffreunde kriminalisiert, stigmatisiert und diskriminiert. Binnen Jahresfrist werden rund eine Viertelmillion zumeist brave Bürger und Bürgerinnen wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot aktenkundig werden. Nicht wenige werden vor dem Kadi, auf dem Arbeitsamt, im Jobcenter, vor dem Familiengericht, im Zuchthaus, in der Irrenanstalt und im Leichenschauhaus landen … kurz gesagt, es bleibt alles wie gehabt.

