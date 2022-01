Schrank sei Dank

Ein Mann kaufte Drogen im Darknet und findet ein ‚kreatives‘ Versteck – aber nicht für die Drogen

Schon in der Kindheit nur ein mittelmäßig gutes Versteck: Der Schrank. Foto: Charlotte May.

Kurioses Gerichtsverfahren: Einem Mann aus Memmingen wird der Besitz von 184 Gramm Amphetamin und 19,5 Gramm Haschisch vorgeworfen. Gefunden wurden die Drogen, weil die Polzei durch den nächtlichen Lärm auf die Wohnung aufmerksam wurde. Zu dieser Zeit galten noch Beschränkungen bezüglich Treffen von haushaltsfremden Personen. Als die Polzei die Anwesenden kontrollierte, fielen der Polzei bekannte Drogenutensilien auf – als sie aber den jetzt angeklagten Wohnungsbesitzer ausfindig machen wollte, mussten sie feststellen, dass dieser sich in einem Schrank versteckt hatte. Oder es zumindest versuchte, denn er wurde prompt entdeckt.



Der Mann sagte vor Gericht aus, er habe die Drogen im Darknet gekauft – neben dem Besitz wird ihm aber auch der Handel mit den Drogen vorgeworfen. Diese Angaben hat die Polizei mit amerikanischen Behörden abgleichen lassen – sie scheinen der Wahrheit zu entsprechen. Für den 28-Jährigen kommt aber erschwerend hinzu, dass er während laufender Ermittlung erneut mit Drogen erwischt wurde. Der Angeklagte schien ein offensichtliches Drogenproblem zu haben – er wurde bereits zuvor mit Drogen erwischt. Während der Verhandlung wurde angedacht, den Angeklagten in eine Entziehungsanstalt zu übergeben. Dies scheiterte allerdings an der mangelnden Bereitschaft des Angeklagten.

