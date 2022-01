Kanada: Zahl bekiffter Autofahrer gestiegen

Seit der Legalisierung scheinen mehr Kanadier rücksichtslos zu fahren

In Kanada wurde die Legalisierung 2018 sehr gefeiert – noch vor den USA wurde das Kraut Landesweit legalisiert. Das hatte viele positive Folgen mit sich gebracht: Die unverhältnismäßigen Festnahmen von People of Color konnten gemindert werden – denn obwohl die schwarze Bevölkerung in Kanada nur knapp 9% aus macht und Besitz ebenso hoch ist wie bei Weißen, so stellten doch erstere 34% aller Festnahmen wegen Drogenbesitzes.



Doch es gibt auch Probleme: Nicht nur sind die Einnahmen nicht wie gewünscht und auch der Schwarzmarkt nicht ganz ausgelöscht – auch wegen der lückenhaften Gesetze, welche die deutsche Regierung unbedingt vermeiden will und daher beteuert, mehr Zeit und Sorgfalt walten zu lassen. Ein weiteres Problem wurde kürzlich offensichtlich: Die Zahl derer, die sich nach Cannabis-Konsum rotäugig hinters Steuer setzen, hat sich seit 2018 verdoppelt.



“It’s concerning that we’re seeing such a dramatic increase,” so Dr. Jeffrey Brubacher, ein Professor an der University of British Columbia, Co-Autor der Studie, die das Problem offenbarte. Der Professor weiter: “There are serious risks associated with driving after cannabis use. Our findings suggest more is needed to deter this dangerous behaviour in light of legalization.”



Etwa 4300 Kanadier mussten zwischen 2013 und 2020 wegen Unfällen unter Cannabiseinfluß ins Krankenhaus eingeliefert werden – die Zahl derer, die stoned fuhren, ist natürlich weitaus höher. Überraschend hierbei ist auch, dass der starke Anstieg der fahrenden, kiffenden Kanadier nicht auf eine unvorsichtige Jugend zurückzuführen ist: Der größte Anstieg war bei den über 50-Jährigen.



Dr. Brubacher sprach sich für eine Verbesserung der Gesetze und Präventivmaßnahmen aus: “We hope that policymakers will use our findings to design public information campaigns and enforcement measures that encourage drivers, especially older drivers, to separate cannabis use from driving. At the same time, it is important not to lose sight of alcohol impaired driving, which is extremely high risk, especially when combined with cannabis.”

