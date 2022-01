Eier, Cannabis und die Polizei

Ein Mann bewirft Bauarbeiter mit Eiern und erntet unerwartete Konsequenzen

Im gemütlichen Lüdinghausen nahe Münster hatte ein 60-jähriger Mann dann doch genug von der Baustelle nahe seiner Wohnung; vom ewigen Lärm zu den unmöglichsten Uhrzeiten. Zumindest muss man annehmen, dass den Mann irgendwas so sehr gestört hatte, dass er begann, Eier auf die Bauarbeiter zu werfen. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt und die Bauarbeiter riefen die Polizei. Es ist nicht bekannt, wie viel Eier der Mann auf die Bauarbeiter warf.



Als die Polizei den Mann und seine Wohnung ausfindig machten um seine Personalien aufzunehmen, wurden sie allerdings von einem anscheinend wohlbekannte Geruch begrüßt: Als der Mann die Wohnung öffnete, ließ sich ein eindeutigener Cannabisgeruch ausmachen. Der Mann war dann doch so nett, die Beamten auch gleich in seine Wohnung zu lassen – dort fanden sie 30 Cannabispflanzen. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet.



Den Mann erwartet ein Strafverfahren – auch wenn die Plantage laut dem Mann rein für den Eigenbedarf gedacht war.

