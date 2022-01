Cheetah auf Abwegen

Eine Anti-Drogen Kampagne vertut sich und macht Kiffen hinterm Steuer attraktiv

Potentiell Stoned. Bild: Magda Ehlers.

Sich bekifft hinters Steuer zu setzen ist definitiv eine Gefahr – für sich und andere. Auch wenn eine Studie beobachten konnte, dass bekiffte Autofahrer die Effekte von Cannabiskonsum durch Verhaltensänderungen zu negieren – heißt: sie fuhren sehr langsam, übermäßig vorsichtig und überholten nicht. Sie verursachen daher auch weniger Unfälle als die alkoholisierten Fahrer.



Dennoch: Bekifft Auto fahren führt zu mehr Unfällen. Das weiß man auch in der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – also quasi das Ministeriums für Sicherheit auf Autobahnen. Man entschied sich also, ein kleines Aufklärungsfilmchen in Auftrag zu geben, samt Maskottchen. Soweit, so gut.



Denkbar verwirrend leider die Umsetzung. Was da hinter dem Steuer sitzt, ist kein Faultier in schlabbrigen Klamotten oder ein zu entspannter Otter, nein, mit Lederjacke im Cabrio durch die Wüste brausend, Wind im Fell und sichtbar sein bestes Leben genießend, sehen wir einen ostafrikanischen Cheetah, stilecht mit dickem Joint in der Pfote .





“The Tanzanian cheetah is known for its speed and agility, not it’s common sense,” so beginnt der Werbespot, der davon abhalten soll bekifft Auto zu fahren. Der Cheetah wird von der Polizei erwischt und landet im “Cheetah-Gefängnis”. Das mindert nicht die ambivalente Botschaft: Ja, Kiffen hinterm Steuer ist nicht gut, aber irgendwie lässt der Spot das ganze sehr cool aussehen. Das Internet war sichtlich verwirrt; auf Twitter übte man kreative Kritik. “I don’t even smoke weed or drive, but this made me want to,” so ein Nutzer.



Der Spot wurde tatsächlich schon vor einer Weile veröffentlicht, erlangte aber erst durch die mediale Aufmerksamkeit durch die sagenhafte Coolness des Cheetahs nach und nach unerhoffte Berühmtheit.







