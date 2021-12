Legalisierung: Doch erst ab 2024?

Experten sehen den Weg zu einer baldigen Legalisierung als problematisch

Lässt die Legalisierung doch länger auf sich warten als gedacht?

Es könnte der größte legale Cannabis-Markt der Welt werden – Deutschland nach der Legalisierung. “Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genußzwecken in lizensierten Geschäften ein”, so heißt es im Koalitionsvertrag von FDP, Grünen und SPD. Allerdings ist das gar nicht so einfach – Experten gehen mitunter von einer Legalisierung, die erst im Januar 2024 in Kraft treten könnte.



Aber warum sollte das noch so lange dauern? Zum einen gibt es rechtliche Probleme – die UN hat 1961 eine “Single Convention on Narcotic Drugs” verabschiedet, bei der man die Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln regulierte. Das Abkommen ist verbindlich und verbietet es Deutschland, Cannabis zu legalisieren. Deutschland müsste alsoa us dem Abkommen austreten – das wäre frühestmöglich zum 1. Januar 2023 machbar – sollte die Bundesregierung bis zum Juli 2022 einen Gesetzesentwurf vorlegen. Ansonsten verschiebt sich der Austrittszeitpunkt um ein Jahr.



Vielleicht macht es Deutschland aber auch anderen Ländern gleich und ignoriert das Abkommen schlichtweg. Auch könne man austreten, das Gesetz durchwinken und dann wieder eintreten. Aber selbst wenn die Bundesregierung sich für ein Umgehen der Single Convention entschließt: Auf Europa-Ebene warten Probleme. Denn in keinem EU-Land außer Malta ist Cannabis bisher vollständig legalisiert (auch nicht in den Niederlanden).



Nur mit medizinischem Cannabis darf bisher in der EU gehandelt werden – womöglich dürften, ähnlich wie in den USA, mit Cannabis für Genusszwecke keine Staatsgrenzen passiert werden. Das wäre einerseits gut für die deutschen Hanfbauern, denn der Anbau würde sich rein auf Deutschland beschränken. Andererseits wäre es zweifelhaft, ob die Bauern den Bedarf abdecken können.

