EU-Inselstaat Malta: Vollständige Cannabis-Legalisierung

Malta legalisiert als das erstes EU-Land Cannabis



Der Inselstaat Malta legalisiert Cannabis vor wenigen Tagen als erstes EU-Mitglied. Der Besitz und der Anbau für den Eigentum wird erlaubt werden. Mit diesem Schritt war nun Malta doch schneller als Luxemburg, wo ebenfalls der Eigengebrauch von Cannabis entkriminalisiert wird. Owen Bonnici, der Minister von Malta, erwähnte in einem Interview mit der britischen Guardian, dass man mit der Legalisierung nicht den Konsum von Drogen fördern wolle. Aber es gäbe auch keine Hinweise darauf, dass Cannabis eine gefährliche Einstiegsdroge sei. Ebenfalls äußerte der Minister auch, dass viel mehr Menschen wegen ihrem Cannabis-Konsum kriminalisiert werden, obwohl sie ein normales Leben führen und im privaten Raum Cannabis konsumieren. Dies sei seiner meiner Meinung unfair. Maltas Schritt in die Legalisierung könnte der auch der Beginn für eine Reihe an Reformen in anderen EU-Ländern sein. In Deutschland haben sich die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag auf eine Cannabis-Legalisierung geeinigt. Wann die Umsetzung stattfinden wird, blieb unkonkret. In der Schweiz und den Niederlanden sind ebenfalls weitere Schritte geplant. In Italien wird 2022 ein Referendum zur Legalisierung geplant.

