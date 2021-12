Niederlande schließen Coffeeshops – nur noch Außer-Haus-Verkauf von Cannabis

Die sprunghaft angestiegene Verbreitung der Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Virus nötigt die Niederlande zum Lockdown

Photo Willi Wiet

Von Sadhu van Hemp

Wie in guten alten Zeiten zwischen den Jahren entspannt in einem niederländischen Coffeeshop zu sitzen und bei einem schönen Joint auf den Rutsch ins neue Jahr zu warten, wird nicht möglich sein. Seit gestern befinden sich die Niederlande im Lockdown. Mit diesem radikalen Schritt soll die Ausbreitung der Omikron-Variante des SARS-CoV-2 -Virus abgebremst werden. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden mindestens bis zum 14. Januar andauern.

Nunmehr dürfen sich Personen eines Hausstandes nur noch mit maximal zwei Personen in Innenräumen und an der frischen Luft treffen. An den Weihnachtsfeiertagen und Silvester gilt die Obergrenze von vier Personen.

Gastronomische Betriebe und nicht lebensnotwendige Geschäfte sowie Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. Körpernahe Dienstleistungen sind untersagt. Geschäfte, Restaurant und Coffeeshops dürfen jedoch per Click & Collect bzw. Außer-Haus-Verkauf die Kundschaft bedienen. Supermärkte, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet.

Wer sich vor den Festtagen noch mit legal erworbenen Cannabis eindecken will, sollte beachten, dass sich der Einkauf in den Coffeeshops zeitintensiv gestalten kann – insbesondere dann, wenn jemand mehr als ein Fünf-Gramm-Tütchen Cannabis mit nach Hause nehmen will und sich deshalb mehrmals in die Schlangen vor den Coffeeshops einreihen muss.

Des Weiteren herrschen verschärfte Grenzkontrollen, die sich nicht nur auf die Überprüfung des Impfstatus‘ beschränken, sondern verstärkt auch jene Grenzgänger herausfiltern, deren gerötete Augen die Polizeibeamten dazu animieren, voller Lust die Latexhandschuhe überzustreifen.

