Taliban-Cannabis für Deutschland?

Eine Firma verhandelt mit der islamistischen Gruppe über Exporte – aber sind diese überhaupt möglich?

Die Legalisierung kommt, keine Frage. Viele Fragen bleiben jedoch weiterhin offen, schließlich sind im Koalitionsvertrag nicht mehr als vier Sätze dem Thema gewidmet. Es ist noch nicht klar, wer das Cannabis vertreibt, wie hoch der Preis und die Steuern werden, und auch sonst fehlen viele Details. Ein fehlendes Stück ist die Herkunft: Woher kommt das Cannabis? Angeblich soll ausgerechnet die Taliban deutsche Firmen anwerben, um Cannabis nach Deutschland zu exportieren.



Ein erstes Unternehmen, die Entwicklungsgesellschaft CPharm International (ECI), soll bereits mit der Taliban über mögliche Importe gesprochen haben. Qari Saeed Khosti der Sprecher des Innenministeriums der Taliban, gewährte Einblicke: Das Unternehmen will 400 Millionen Euro investieren. Auch über eine Fabrik die “Arzneimittel und Cremes” herstellen soll, wurde verhandelt. Afghanistan ist ein Big Player unter den Drogenexporteuren: 92 Prozent des weltweiten Rohopiums werden jährlich am Hindukusch gewonnen und mehrere tausend Tonnen Cannabis werden hier jährlich produziert. Khosti versichert, dass es primär darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen – eine Aussage, die Angesichts anderer solcher Versprechungen der Gruppe mit vorsicht zu genießen ist: Neben Fragen um Arbeitsbedingungen bleibt natürlich die Frage, wohin das gewonnene Geld letztendlich fließt.



Es ist aber fraglich, ob ein Verkauf von Taliban-Cannabis in Deutschland überhaupt möglich ist. Einerseits gibt es Sanktionen gegenüber dem Regime, welches Menschenrechte massiv und wiederholt verletzt. Eventuell ist ein Handel deswegen gar nicht möglich oder lukrativ – ganz zu Schweigen von der Missachtung der moralischen Komponente. Andererseits hat Deutschland bereits selbst Bauern, die tonnenweise Nutzhanf und medizinisches Cannabis herstellen (also viel Erfahrung haben) und Firmen, die hierzulande anbauen wollen. Dagegen müsste sich die ECI mit einem problematischen Produkt durchsetzen.

