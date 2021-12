Brownie-zilla

Eine Firma zauberte den größten Hasch-Brownie der Welt

Größe ist nicht alles: Ein normaler Brownie.

Es sind ganze 386 Kilo pures Glück für die fünf Mitarbeiter des Cannabis-Konzerns MariMed aus Massachussets: Sie schufen den größten und wohl auch schwersten Hasch-Brownie der Welt. Das Gebäck misst 91,4 x 91,4 x 38 Zentimeter und enthält satte 20,000mg an THC. Zum Vergleich: Ein normaler Hasch-Brownie der Firma zählt 5mg THC. Ebenso besteht es aus 1334 Eiern, 96 Kilo Butter, 113 Kilo Zucker, 36 Kilo Mehl, 55 Kilo Kakao Pulver, 1,3 Kilo Salz und 900 Gramm Backpulver. Das Schokoladengebäck, das besser nicht in einem Stück gegessen werden sollte, ist sicherlich ein Marketing-Gag – sucht aber dennoch einen Käufer.



Der Brownie ist damit teil einer Reihe von Cannabis-Rekorden, die sich meist um Größe und Gewicht von Joints oder Stärke der Cannabis-Art drehen . Auch Irvin Rosenfeld ist Teil dieser Liste; der Mensch der mehr Joints als jede andere Person auf der Welt geraucht hat – nachweislich, denn sein medizinisches Rezept verordnet ihn jeden Tag zum Genuss von 10 Joints. Nach 35 Jahren kommt er auf 115,000 Stück. Der Rekord für die meisten konsumierten Hasch-Brownies ist noch offen; besonders jetzt zu Weihnachten eigentlich eine Einladung.



Bei so viel Rekorddrang werden die Mütter und Väter des größten Hasch-Brownies der Welt wohl auch irgendwann ihren Titel abgeben müssen, das Foto scheint aber neben dem Brownie-Monstrum und viel verschmitzten Grinsen auch einfach Bäckerstolz zu zeigen. Na dann guten Appetit.

