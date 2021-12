Malta: Legalisierung steht kurz bevor

Der kleinste EU-Mitgliedsstaat macht ernst: Cannabis wird hier voraussichtlich legal.

Bald legal auf der Insel?

Malta wird aller Wahrscheinlichkeit nach Cannabis legalisieren. Der Gesetzesvorschlag steht kurz vor einer letzten Abstimmung im Parlament. Die Legalisierung würde bei einem positiven Ausgang womöglich schon innerhalb der nächsten zwei Wochen im Gesetz verankert sein.



Konkret heißt das: Die Bürger Malta’s erhalten die Erlaubnis Hanf im eigenen Heim anzubauen (und zu konsumieren) und Cannabis Social Clubs zu eröffnen, in denen Cannabis konsumiert werden darf. Der Weg dahin war kein kurzer: Die Regierung, welche 2017 gewählt wurde, warb vor der Wahl mit der Legalisierung. Ganze vier Jahre hat es letztendlich gedauert, bis aus dem Versprechen Tatsache wurde.



Das hing auch mit einigen bürokratischen, oder besser, politischen Hürden zusammen: Erst im März 2021 legte die Regierung des kleinsten Mitgliedslandes der EU ein Schreiben vor, in dem es seine Vision für den Umgang mit Cannabis präsentierte. Immerhin war es ein Schreiben mit Argumenten von juristischen, medizinischen und wissenschaftlichen Experten, welches vier Grundpfeiler festlegte: Kultivierung, Besitz, Konsum und Gesellschaft.



Schwierig sind auch die Feinheiten: Erwachsene Bürger und Bürgerinnen dürfen bis zu sieben Gramm bei sich tragen, bei mehr erfolgt eine Ordnungswidrigkeit. Die zuhause gezüchteten Pflanzen dürfen nicht von anderen Haushalten zu sehen sein und der Besitz von mehr als 50 Gramm im Eigenheim ist strafbar. Bei modernen, hoch potenten Pflanzen sind 50 Gramm nicht gerade viel.



Dennoch ist der Schritt einer in die richtige Richtung: Malta erhofft sich, ebenso wie etwa Deutschland und Luxemburg, eine drastische Minderung des Schwarzmarktes und gepanschten Produkten. Die Cannabis Social Clubs werden nach spanischem Vorbild geführt und müssen eine Mindestentfernung zu Schulen und Kindergärten einhalten. Seit 2015 ist in Malta Cannabis auch schon teilweise entkriminalisiert, für medizinischen Nutzen etwa.

