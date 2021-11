Mehr Cannabis-Legalisierung wagen

Die Ampel-Koalition startet unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“, ohne in der Cannabis-Frage entschlossen voranzuschreiten

Artwork by mark marker

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Der Jubel war groß, als in den Abendstunden des 18. November die Nachricht durchgestochen wurde, dass sich SPD, FDP und Grüne bei den Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung darauf verständigt hätten, die Cannabis-Prohibition zu beenden. Kaum eine Woche später, am 24. November, war es dann amtlich: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ So steht es im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung – zur Freude der friedliebenden Hänflinge und zum Ärger der kriegslüsternen Prohibitionisten.

Die Emotionen kochen hoch – insbesondere bei jenen Mitbürgern, die mit der kontrollierten Cannabis-Freigabe den Untergang des deutschen Abendlandes fürchten. Vorneweg spucken Polizei und andere Profiteure des War on Drugs Gift und Galle gegen die Absichtserklärung der künftigen Ampel-Regierung. Von einem „Failed State“ ist die Rede, wenn kleine Kiffer in Deutschland nicht mehr diskriminiert, stigmatisiert und kriminalisiert werden dürfen. Gemalt wird das Horrorgemälde des dauerbekifften Messermannes, der auf Spielplätzen kleinen Kindern ungestraft Haschischpulver in die Nase spritzen darf. Mord und Totschlag werden die Leichenhallen an ihre Belastungsgrenze bringen; Millionen Kinder und Jugendliche werden durch die Einstiegsdroge Cannabis schwerstsuchtgiftsüchtig und mit unheilbaren Psychosen in die aus allen Nähten platzenden Irrenhäuser zwangseingewiesen.

Kurz gesagt: Der Narco-Staat droht, und wir Deutschen werden unseres Lebens nicht mehr sicher sein, wenn der Besitz von ein paar Gramm Haschisch und Marihuana legal und nicht mehr illegal ist.

Dass die Aufregung um die Absichtserklärung der künftigen Ampel-Regierung völlig umsonst ist, dürfte jedem klar sein, der in der Lage ist, eins und eins zusammenzuzählen. Daraus ergibt sich, dass auch alle Jubelgesänge reichlich verfrüht angestimmt werden. Das, was vorliegt, ist nichts weiter als der schwammige Einzeiler, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen.

Der Plan erinnert an die Zeit vor dreißig Jahren, als Berlin und Brandenburg die Absicht kundtaten, einen Weltflughafen in den märkischen Sand zu setzen. Von der Absicht bis zur Fertigstellung der noch immer nicht vollumfänglich funktionstüchtigen Flatterwiese hat es 28 Jahre gedauert – genauso lange wie die Berliner Mauer stand.

Scholz & Co. haben also die Absicht geäußert, das dicke Brett der Hanffreigabe zu bohren – und das mit nur einem Satz, der alles verspricht, aber in der kommenden Legislaturperiode nichts halten wird. Knapp vier Jahre hat das Ampel-Bündnis Zeit, „mehr Fortschritt für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu wagen“, und es müsste schon ein Wunder geschehen, um bis zur nächsten Bundestagswahl all diese Baustellen fertigzustellen. Die kontrollierte Cannabisfreigabe zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ist zudem eine von den Vereinten Nationen nicht genehmigte Großbaustelle, die viel Lärm macht und die Nachbarstaaten erzürnt. Mit Widerstand ist zu rechnen.

Der Plan, bis zum Ende der Legislaturperiode mal eben eine Infrastruktur für die Herstellung in deutschen Landen und den landesweiten Vertrieb aufzubauen, könnte vom glücklosen dänischen TV-Berufsverbrecher Egon Olsen stammen. Dessen Pläne waren auch stets kompliziert und reichlich verwegen. Doch zuletzt ging kein Plan auf, weil es dann doch anders kam als gedacht. Niemand kann heute wissen, ob die neue gesetzliche Regelung nach vierjährigem Probelauf der anschließenden Evaluierung auf die gesellschaftlichen Auswirkungen standhält. Ebenso könnte die Ampel-Koalition vorzeitig platzen oder nicht wiedergewählt werden – und eins, zwei, drei sind die Prohibitionisten der CDU/CSU wieder am Ruder.

Es wird Pfusch am Bau geben. Scholzens Kabinett schafft das nicht – besser gesagt, der Staatsapparat schafft das nicht … will das nicht schaffen. An den Schaltstellen wie der Bundesopiumstelle walten unbewegliche und unwillige Beamte, die bräsig auf ihren nach dem Parteiproporz vergebenen Planstellen hocken und erst einmal abwarten, was sich die da oben so ausdenken. Notfalls wird alles sabotiert, was die eigene Existenz gefährdet. Und wenn es trotzdem was wird, dann kommt zuletzt noch ein königlich-bayerisches Amtsgericht um die Ecke geschossen und verweigert den Startschuss für den Tippelschritt nach vorne.

Was kommen wird, ist eine Entkriminalisierung light, die nur marginal spürbar ist und vieles beim Alten lässt. Eine grundlegende Reform des Betäubungsmittelgesetzes, die der Sache und dem Zeitgeist einigermaßen gerecht wird, wird ausbleiben. Die nächsten vier Jahre werden zwar Entspannung bringen, die Nebenwirkungen der Prohibition aber nicht beseitigen. So lange die hanffreundlichen Politiker in ihrer Weltfremdheit davon träumen, die kiffende Bevölkerung ausschließlich mit deutschem Industriegras abspeisen zu können, wird das nichts mit der Schließung des rund um die Uhr geöffneten Schwarzmarktes. Die Nachfrage nach illegal importierten Haschisch und Marihuana wird nicht abebben, ebenso wenig der Wunsch nach liebevoll gezüchtetem Gangstergras aus nicht erlaubtem Eigenanbau. Die Politik macht einen Fehler, wenn sie die in sechzig Jahren aus der Illegalität erwachsene Hanfkultur links liegen lässt und die Lizenz zum Geldverdienen den Pharmaherstellern schenkt.

Ein Happy End sähe anders aus: Cannabis ist von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen, und jede Bürgerin und jeder Bürger hat das verbriefte Recht, Hanfprodukte im Rahmen der bestehenden Verordnungen für Genussmittel herzustellen, zu importieren, zu erwerben und zu besitzen. Das Cannabis-Business ist für alle zugänglich, und die Monopolisten bekommen keinen Blankoscheck ausgestellt. Das Wirtschaftsministerium erkennt überdies die Notwendigkeit, mit den klassischen Anbauländern im Orient und in Afrika Handelsabkommen für den Export von Haschisch und Marihuana nach Deutschland abzuschließen.

Kurze Rede, langer Sinn: Cannabis wird Genussmitteln wie Alkohol und Tabak gleichgestellt; der Rubel rollt, auch ins Steuersäckel, der Schwarzmarkt wird unattraktiv, und die Hanffreunde genießen die langersehnte Freiheit in einem Deutschland, das plötzlich Spaß macht.

Wirklich tragisch, dass das „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ den Mumm nicht haben und die Chance nicht nutzen wird, das Lügengebäude der Cannabis-Prohibition bis auf die Grundmauern niederzureißen und auf den Ruinen den Hanf sprießen zu lassen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken