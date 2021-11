Ampelkoalition bestätigt die Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland wurde nun offiziell bestätigt

Foto: Archiv / Su



Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften wurde nun von den Ampelparteien bestätigt. Für viele war dieser Schritt in Deutschland längst überfällig. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass durch die Legalisierung vor allem der Verkauf und Konsum von verunreinigten Substanzen verhindert wird. Und auch der Jugendschutz gewährleistet wird. Doch sofort wird dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden können, nach vier Jahren soll das geplante Gesetz auf „gesellschaftliche Auswirkungen“ überprüft werden. Zudem wurde im Koalitionsvertrag Folgendes festgehalten: „Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis.“

