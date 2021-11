Legalisierung: Besseres Image für Nutzhanf?

Nutzhanf hat jede Menge Vorteile – der schlechte Ruf zehrt jedoch an den Verkaufszahlen

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP nennt verschiedene Gründe für die Legalisierung von Cannabis: Trockenlegung des Schwarzmarktes, bessere Produkte für Konsumenten und massive Steuereinnahmen, welche unter Anderem für Suchtpräventionsprogramme benutzt werden sollen. Aber die Legalisierung hat auch andere Vorteile: Eine Reihe an Industrien wartet nur darauf, Hanf mit einem geringen Gehalt an THC zu verwenden. Das ist bereits jetzt möglich – oft steht aber das schlechte Image im Weg.



Dabei ist der Hanfanbau für Bauern nicht uninteressant: Die Pflanze braucht vergleichsweise wenig Wasser, der Bestandesschluss ist schnell erreicht und benötigt daher im Grunde keinen Pflanzenschutz. Zusätzlich scheint Hanf Bienenbestände anzulocken und zu vergrößern, und auch die bis zu 3 Meter tief ragenden Wurzeln wirken sich nachhaltig positiv auf den Boden aus, verhindert Schädlinge und sogar die verwelkten Pflanzen liefern hervorragendes Stroh.



In Deutschland gibt es daher bereits jede Menge Hanfbauern – etwa 863 Betriebe mit insgesamt 6443 Hektar Hanffeldern. Diese freuen sich auch über die Legalisierung: Möglicherweise werden andere Arten Nutzhanf legalisiert, die Industrie verliert an negativen Stigma, die Polizei müsste weniger wegen verwirrten Spaziergängern anrücken, die das Hanf für illegal halten und auch die Expertise der Bauern könnte beim Anbau von Cannabis mit hohem THC-Gehalt helfen. Jedoch ist der Anbau sehr streng geregelt und schreckt Bauern oft ab.



Das schlechte Image von Cannabis in Deutschland führt allerdings dazu, dass man beim Thema Nutzhanf noch zögert. Wie etwa beim Brandenburger Bäcker Wolfgang Scharmer – dieser entwickelte kürzlich ein Hanfbrot mit Auszeichnung. Nur mit dem Verkauf tut man sich schwer. Nutzhanf sei schwer zu vermarkten, es fehle die Infrastruktur – erzählte Benjamin Meise, der Geschäftsführer der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz. Er baut in Brandenburg Nutzhanf an und verkauft unter Anderem das Hanfbrot. Sobald es sich lohne, würde mehr Hanf angebaut. Aber bis dahin sei es noch ein langer weg.



Auch Architekten entdecken Hanf: Es soll eine “umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien” sein. Das hanfbasierte Baumaterial soll per 3D Drucker hergestellt werden und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten haben. Frankreich setzt “Hempcrete” bereits zum Bau öffentlicher Gebäude ein.



Ein anderer Bäcker in Düsseldorf war da hingegen etwas zu weit in der Zukunft – der 39-jährige wurde in seiner Bäckerei von der Polizei überrascht, als er Mehl, Hefe und Cannabis zu einem Teig verarbeiten wollte. Dabei handelte es sich diesmal allerdings nicht um Nutzhanf.

