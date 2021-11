Ist Hanf schädlich für die Umwelt?

Eine neue Studie legt nahe, dass Cannabisanbau große Mengen CO2 produziert

Etwa schädlich für die Umwelt? Eine Cannabis-Plantage.

Ist der Anbau von Cannabis etwa schädlich für die Umwelt? Offenbar ja – das fand eine Studie der Colorado State University kürzlich heraus. Besonders der Indoor-Anbau, aber auch Outdoor-Plantagen sorgen für eine massive Produktion von Treibhausgasen.



Die Studie nahm die Umweltbilanz von mehr als 1000 Standorten in den USA unter die Lupe und fand: Es werden große Mengen an CH4 (Methan) und CO ausgestoßen. Etwa 2,6 Megatonnen CO2-Äquivalenten wurden allein in Colorado innerhalb eines Jahres ausgestoßen. Zum Vergleich: Die Kohleindustrie sorgt für etwa 1,8 Megatonnen CO2-Äquivalente im Jahr.



Diese Äquivalente sind quasi eine Zusammenrechnung der Wirkung aller ausgestoßenen Treibhausgase und einer Umrechnung der Schädlichkeit in der äquivalenten Menge CO2. So lässt sich die Erderwärmungswirkung deutlicher und in einer Zahl darstellen – diesen Wert nennt man auch den GWP-Faktor (Global Warming Potential Faktor).



Andere Studien kamen bereits zu einem ähnlichen Ergebnis: Forscher des Lewis and Clark College in Portland (Oregon) konnten den Energieverbrauch von Cannabis-Plantagen messen und kamen zu dem Schluss dass die Plantage vier mal so viel Energie verbaucht wie dieselbe Fläche in einem Krankenhaus oder achtmal so viel wie in einem Gewerbegebäude. Der Industrie ist natürlich bewusst, wie schädlich diese Fakten nicht nur für die Umwelt, sondern auch für ein eng mit der Umwelt verbundenes Produkt ist. Der Versuch, die Ökobilanz zu verbessern, orientiert sich meist an Verbesserungen bezüglich Wasser- und Stromverbrauch sowie Reduzierung von Pestiziden.



Aber ohne Hilfe wird eine schnelle Umstrukturierung der Industrie nicht gelingen: Die National-Geographic-Chefredakteurin Susan Goldberg schrieb schon 2015, dass mangelnde Regulierung und unzureichende Forschung einen nachhaltigen Anbau erschweren. Der mangelnde wissenschaftliche Druck führt auch zu einem schlechteren Produkt: Nur wenig Einrichtungen sammeln Daten über Wirksamkeit, Wachstum und Potenz ihrer Pflanzen – die Tests werden schlicht als zu teuer empfunden.



Bleibt zu hoffen, dass Deutschland bei der baldigen Legalisierung hier gut aufpasst und lernt.

