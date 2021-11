Deutscher Hanfverband begrüßt die Cannabis-Legalisierung

Der Deutsche Hanfverband begrüßt die Cannabis-Legalisierung und äußert Kritik zum Thema Eigenanbau



Die Ampelparteien haben sich im Koalitionsvertrag auf die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene geeinigt: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen.“ Für den Deutschen Hanfverband war dieser Schritt längst überfällig und umso wird diese Entscheidung begrüßt. Dennoch kritisiert der Hanfverband den Fakt, dass der Eigenanbau durch Konsumenten nicht zugelassen werden soll. Der Eigenanbau wäre nur von Vorteil vor allem für Konsumenten mit geringem Einkommen, somit hätten diese eine Alternative zu den lizenzierten Fachgeschäften. Die Konsumenten, die selbst anbauen würden also weiterhin kriminalisiert werden. Deshalb fordert der Deutsche Hanfverband ebenfalls die Legalisierung vom Eigenanbau und freut sich auf die zukünftige Entwicklung der Cannabis-Legalisierung in Deutschland.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken