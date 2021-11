Legalisierung: Milliarden durch Steuereinnahmen?

Düsseldorfer Institut rechnet mit 4,7 Milliarden Euro Mehreinnahmen

Wie hoch sind die potentiellen Steuereinnahmen durch eine Cannabis-Legalisierung?

Für viele spielt bei der Legalisierung nicht die Entlastung der Polizei, Entkriminalisierung der Konsumenten oder die Freude auf ein sauberes, qualitativ hochwertiges Produkt eine Rolle, sondern der wirtschaftliche Faktor: Wie viel Steuereinnahmen lassen sich durch eine Legalisierung realisieren? Diese Einnahmen könnten ja durchaus Sinnvoll eingesetzt werden bei wichtigen gesellschaftlichen Bereichen wie Suchtprävention und -hilfe sowie Aufklärungs- und Informationskampagnen.



Wie die zukünftige Bundesregierung die etwaigen Steuereinnahmen einsetzen würde, bleibt noch offen. Wieder bieten aber Staaten, die Cannabis bereits legalisiert haben, einen Blick auf die Zukunft. Allen voran die USA: Hier haben Bundesstaaten ein massives Steuerplus verzeichnen können—allein Kalifornien erwirtschafte durch Cannabisprodukte im vergangenen Jahr etwa eine Milliarde Dollar zusätzliche Steuereinnahmen. In anderen Bundesstaaten sieht dies, prozentual auf die Bevölkerung gerechnet, ähnlich aus. Damit einher gehen natürlich auch eine Menge Arbeitsplätze.



Wie sieht die Situation aber nun in Deutschland aus? Mehrere unabhängige Institutionen und Unternehmen haben nachgerechnet: Die Prognosen sehen mehr als rosig aus. Das Düsseldorfer Institute of Competition Economics ist dabei auf die nicht unerhebliche Summe von 4,7 Milliarden Euro jährlich gekommen. Das errechnet das Institut einerseits durch die Einnahmen durch den Verkauf, andererseits durch Einsparungen bei Polizei und Justiz. Da Cannabis die meistgenutzte illegale Droge Deutschlands ist entstehen hier massive Kosten: Allein 2020 gab es laut statista knapp 218,929 Rauschgiftdelikte in Verbindung mit Cannabis.



Der zukünftige Bundeskanzler, Olaf Scholz, zeigte sich vorsichtig: “Ich bin da etwas zurückhaltend, weil wir Schätzungen über ein Aufkommen vornehmen, wo wir den Konsum ja gar nicht kennen, sondern nur vermuten können”, so Scholz. Dem widerspricht das Düsseldorfer Institute: Es sei durchaus nachvollziehbar wie viele Menschen in Deutschland mit welcher Regelmäßigkeit Cannabis konsumieren. Besteuert man Cannabisprodukte mit etwa 4,5 Euro pro Gramm, so komme man auf etwa 1,8 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Hinzu kommen noch Gewerbe- und Umsatzsteuern sowie besagte Einsparungen bei Justiz und Strafverfolgung. Zudem sollen laut Prognose etwa 27,000 neue Arbeitsplätze entstehen.



Kaum eine Hochrechnung geht hierbei von einem Preis aus, der über dem gängigen Schwarzmarktpreis liegt. Ansonsten würde die Legalisierung natürlich auch wenig für eine Trockenlegung des Schwarzmarktes tun.

