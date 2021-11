Die Legalisierung in der Presse: Zuversicht, Angst, Dankbarkeit

Deutschland zeigt sich mehrheitlich positiv gegenüber einer Legalisierung

Von hier aus soll bald legalisiert werden.

Es war dann doch überraschend: Plötzlich war sie da, die Einigung. Die Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege der Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP gaben bekannt: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“. Damit einher gehen Modelle zum Drugchecking illegaler Drogen, verschärfte Regelungen bezüglich Marketing aller legalen Drogen sowie eine Evaluierung des Legalisierungs-Gesetz nach vier Jahren. Es ist noch nicht klar wann die Regelung in Kraft treten wird, die Presse zeigt aber auf, wie unterschiedlich die kommende Legalisierung aufgenommen wird.

Der Nachrichtensender ntv sprach von “Aufregung” und “Hochspannung” mit Blick auf das Thema. Für diese sorgten, nun ja, die übliche Verdächtigen: CSU Generalsekretär Markus Blume sprach von einem “gefährliche[m] Experiment” bei dem die Wirkung als Einstiegsdroge verharmlost würde. Er halte die Legalisierung “mindestens für überflüssig.” Seine Kollegin und noch Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, sprach von einem “Dammbruch für die Drogen- und Suchtpolitik”. Es mache “eine gesundheitsschädliche Droge zu einem Lifestyle-Produkt.”



Der RBB konnte Skepsis bei der Gewerkschaft der Polizei in Berlin beobachten. Die Polizei müsse dennoch weiter kontrollieren, um andere Drogen zu bekämpfen – auch sei Cannabis nicht immer vor Ort als solches erkennbar. Die GdP klammert sich auch an das Argument, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei – ebenso wie die Brandenburger CDU. Fast trotzig lässt der rbb direkt danach einen Experten zu Wort kommen, der die Legalisierung – unter den richtigen Voraussetzungen – positiv sieht.

Im NDR kam der Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, zu Wort und erklärte, dass die Konsumquoten bei Jugendlichen in US-Bundesstaaten mit legalem Cannabis rund 30-60 Prozent höher liegen als bei denen ohne. Dass dies nicht unbedingt falsch, aber auch nicht ganz so einfach ist, zeigt eine Studie des Oxford Treatment Centers. Der NDR zitiert die Hamburger CDU, welche davor warnt vor einer Verharmlosung weicher Drogen.

Viele Pressestimmen richteten sich eher an Experten anstatt Politiker, um eine differenzierte Meinung zu erhalten. Die tagesschau wartete mit einem gut recherchierten Artikel auf, der bekannte Risiken wie Psychosen, Entwicklungsprobleme bei Jugendlichen und verunreinigtes Schwarzmarkt-Cannabis aufgriff, aber fair und informativ gestaltete. Themen wie gesteigertes Konsumverhalten oder Cannabis als Einstiegsdroge wurden auch hier nicht nach Meinung, sondern auf wissenschaftliche Erkenntnissen hin untersucht.

Das Magazin von t-online lässt hingegen Leser zu Wort kommen, die sich entweder indifferent oder begeistert zeigen. Chronische Schmerzpatienten und andere Konsumenten berichten von beinahe durchweg positiven Erfahrungen. Auch die Schweizer Volkszeitung bleibt gelassen und titelt “Deutschland wird kein Drogensumpf”. Besonders angetan sind Anleger und Gründer, diese sind “Sprachlos und Dankbar” – die einzige Warnung hier besteht darin, nicht zu optimistisch in den Markt einzusteigen.

