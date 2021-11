Cannabis-Abgabe über Apotheken – bloß nicht!

Die FDP dominiert die Koalitionsverhandlungen zur Frage der Cannabis-Freigabe – mit dem Ziel, die Lizenz zum Geldverdienen der Pharmaindustrie zuzuschieben

Photographik Ruth Groth

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Deutschen lieben ihre Apotheken. Tütenweise werden die Produkte der Pharmaindustrie mit nach Hause geschleppt – in dem Glauben, etwas für die Gesundheit zu tun. So wundert es nicht, dass es bundesweit mehr Apotheken als Bäckereifachbetriebe gibt: Im Jahr 2020 wurden 18.753 öffentliche Apotheken gezählt, aber nur 10.181 Meisterbetriebe des Bäckereihandwerks. In deutschen Landen ist es leichter an Pillen und Pülverchen als an ein ordentlich gebackenes Brot zu gelangen.

Die Macht des Pharmakartells ist entsprechend groß. Politischer Einfluss wird über die „Mövenpick-Partei“ (FDP) genommen, die in den Koalitionsverhandlungen der künftigen Ampel-Regierung alles daransetzt, im Falle einer kontrollierten Cannabis-Freigabe das Big Business mit der Allerweltpflanze den Apotheken und Pillendrehern zuzuschieben.

Widerstand gegen diesen perfiden Plan gibt es kaum. Die Cannabis-Gemeinde lässt es wieder einmal mehr mit sich machen – in dem aberwitzigen Glauben, dass am Ende alles gut wird und sich das Stigma um die Hanfpflanze verflüchtigt.

Doch das ist ein fataler Irrtum, denn was jetzt in Sachen Cannabis in Stein gemeißelt wird, ist alles andere als zufriedenstellend und zukunftstauglich. Wie der Hase laufen wird, zeigt sich an der Abgabe von medizinischen Hanfblüten über Apotheken. Zwar werden seit 2017 schwerstkranke, oftmals bereits dem Tode geweihte Menschen mit Cannabis versorgt, doch das zu einem hohen Preis: Die Sortenauswahl und Verfügbarkeit lässt zu wünschen übrig, Haschisch aus klassischen Anbauländern darf nicht verkauft werden, und die „Medizin“ ist obendrein fast schon sittenwidrig überteuert.

Dieses geradezu perverse Verkaufssystem soll nach dem Willen der FDP auch für die Abgabe von Cannabis an gesunde Menschen installiert werden. Die Konsumenten sollen dann brav in die Apotheke dackeln, sich dort nackig machen und eine vom Staat festgelegte Menge industriell hergestelltes Kunstlichtgras erwerben dürfen. Der dann aufgerufene Preis für ein Gramm Apotheken-Marihuana aus umweltschädlichem Anbau wird mit dem derzeit prächtig funktionierenden Schwarzmarkt nicht konkurrieren können. Viele Konsumenten werden sich weiterhin beim Btm-Fachhändler ihres Vertrauens mit Haschisch und Marihuana eindecken und Opfer der Strafverfolgungsbehörden bleiben. Die einzigen Kiffer, die von einer Abgabe über Apotheken profitieren werden, sind jene Leute, die mit geringen Mengen auskommen und/oder zu den Besserverdienenden wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und Konsorten gehören.

Die von den Freidemokraten betriebene Ausgestaltung einer möglichen Cannabis-Freigabe sollte nicht widerspruchslos hingenommen werden. Im Interesse der Konsumenten ist dieser Weg nicht. Nutznießer wird in erster Linie die Pharmaindustrie sein, die das Monopol des heimischen Anbaus in Cannabis-Bunkern, die wie Fort Knox abgesichert sind, geschenkt bekommt und über Apotheken den Kiffern das Geld aus der Tasche zieht. Öffnet die künftige Ampel-Regierung unter der Ägide der FDP diese Büchse der Pandora, wird es auf lange, sehr lange Zeit eine Sisyphusarbeit sein, diese Schein-Freigabe wieder rückgängig zu machen.

