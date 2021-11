Im Falle einer Cannabis-Legalisierung wären Apotheken verkaufsbereit

In Deutschland bereiten sich Apotheke auf den Cannabis-Verkauf vor





In Deutschland wird immer noch über die Legalisierung von Cannabis diskutiert und währenddessen bereiten sich die Apotheken auf den Verkauf vor. Die Idee dahinter ist, dass Apotheken Cannabis in „Höchstmaß an Sicherheit“ verteilen könnten. Gaberiele Regina Overwiening, die Präsidentin der Bundesvereiningung Deustcher Apothekerverbände (ABDA) äußerte sich wie folgt: „Im Fall einer Legalisierung können nur die Apotheken ein Höchstmaß an Sicherheit für die Konsumenten gewährleisten. Wenn die Politik hierzulande zu den Apotheken sagt, bitte übernehmt die Abgabe, denn ihr seid überall vertreten; ihr habt die Labore, ihr habt die Tresore für problematische Substanzen und ihr könnt die Menschen richtig beraten. Dann wird es schwer, uns zu verweigern.“ Jedoch fordert Overwiening den Verkauf ab 18 Jahren, sowie auch Kontrollmechanismen, die in einer bestimmten Zeit nur den Kauf einer definierten Menge an Cannabis erlauben. In der Schweiz zum Beispiel kann durch ein elektronisches Meldesystem nur eine bestimmte Gesamtmenge Cannabis pro Monat gekauft werden. Daran will sich die Präsidentin der ABDA orientieren. Sie befürwortet ebenfalls einen stattlichen Anbau.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken