CDU/CSU abwählen! Wenn nicht jetzt, wann dann?

Beitrag von Sadhu van Hemp

Seit 2005 führen die Christdemokraten gegen Menschen, die Haschisch und Marihuana konsumieren, einen gnadenlosen Krieg. Millionen Bürger wurden seitdem aktenkundig und ihres Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit beraubt. Abertausende Prohibitionsopfer verloren ihre Freiheit und nicht wenige begingen aus Verzweiflung Suizid. All das haben vorrangig die „guten Menschen“ der Christdemokratie zu verantworten, die in ihrem religiösen Wahn alles daran setzen, die älteste Kulturpflanze der Welt auf deutschem Boden mit Stumpf und Stiel auszurotten. Ungeachtet dessen, dass der Krieg gegen die Hanfpflanze nicht zu gewinnen ist, fordert die seit 16 Jahren regierende CDU/CSU die Deutschen weiterhin auf, rund vier Millionen unbescholtene Mitbürger zu stigmatisieren, zu diskriminieren und zu kriminalisieren. Die Devise christdemokratischer Drogenpolitik lautet: Deutsche berauschen sich nicht mit dem Genussmittel Hanf, sondern mit Bier, Wein und Schnaps – der härtesten und tödlichsten Droge der Welt.

Mit dieser menschenverachtenden drogenpolitischen Agenda tritt die CDU/CSU am 26. September zur Bundestagswahl an. Auch die nächsten vier Jahre soll eine bayerische Bundesdrogenbeauftragte den Deutschen einbläuen, dass Kiffer keine anständigen Menschen und dementsprechend wie Aussätzige zu behandeln sind. Für Hänflinge gibt es keine Existenzberechtigung in dieser unserer Republik, wenn es nach Laschet & Co. geht. Wer seinen Feierabendjoint raucht, der ist von den Strafverfolgungsbehörden bis aufs Blut zu jagen und gehört wie ein Mörder, Gewalttäter oder Soziopath hinter Schloss und Riegel. Insbesondere die CSU will die Daumenschrauben noch fester anziehen, um das Leid der kiffenden Mitbürger um ein Vielfaches zu vergrößern.

Diesem christdemokratischen Staatsterror gegen die eigene Bevölkerung kann ein Ende bereitet werden, wenn die Deutschen am Wahlsonntag einen wachen Moment haben und die Union für all ihre Versäumnisse in der Wahlkabine abwatschen. Die historische Chance, die CDU/CSU auf die Oppositionsbank zu schicken, ist gegeben: Erstmals seit Amtsantritt von Angela Merkel herrscht Wechselstimmung in der Bevölkerung – und das nicht nur wegen der unmenschlichen Drogenpolitik der Union. Viele Bürger und Bürgerinnen haben die Lügen und Betrügereien der „Schwarzen“ satt und wünschen sich eine neue Generation von Politikern, die den Fragen der Zeit gerecht wird und das Land in eine Zukunft führt, die unseren Kindern und Enkeln die Chance auf ein einigermaßen erträgliches Zusammenleben in Frieden und Freiheit gewährt.

In der Frage des Hanfverbots sind sich SPD, Grüne, Linke und Freidemokarten einig: So kann es in Deutschland nicht weitergehen. Man will den Verfolgten und Verfemten die Hand reichen und den Nonsens der Cannabis-Prohibition beenden. Die gänzliche Freiheit soll dem Hanf zwar nicht zurückgegeben werden, aber immerhin steht eine Entkriminalisierung der Konsumenten mit einer kontrollierten Abgabe über Fachgeschäfte bzw. Apotheken in Aussicht. Dieses Wahlversprechen ist jedoch nur einlösbar, wenn die CDU/CSU eine Wahlschlappe erleidet und das Wahlergebnis eine Regierungsbildung ohne die Union ermöglicht. Wer wie seinerzeit 1998 einen Machtwechsel im Bundeskanzleramt will, wird nicht umhin können, seine vier Buchstaben ins Wahllokal zu bewegen und gegen den Möchtegernnachfolger von Angela Merkel zu votieren und einem Bündnis links der Union eine Chance zu geben. Auch wenn SPD, Grünen und Freidemokraten nicht zu trauen ist, diese Parteien bieten die einzige Option auf einen Wechsel. Wer aus Protest nicht wählt oder kleinen Parteien sein Votum gibt, sollte sich darüber klar sein, dass damit die Stimme verschenkt wird – zugunsten der Union.

Überdies sollten die Wahlberechtigten, die sich eine Cannabis-Freigabe wünschen, bei ihrer Entscheidung bedenken, dass sich die nächste Bundesregierung mit aller Wahrscheinlichkeit mit einem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts in der Frage der Kriminalisierung von Konsumenten auseinandersetzen muss. Das vom Bernauer Jugendrichter Andreas Müller eingeleitete Normenkontrollverfahren könnte erfolgreich sein und der künftigen (von der Christdemokratie befreiten) Bundesregierung eine Steilvorlage geben, um gegen den Widerstand der ideologisch verbohrten Cannabis-Prohibitionisten die längst erlittene Niederlage im Anti-Hanf-Krieg einzugestehen.

