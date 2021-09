Scholz: Kiffen „keine gesunde Sache“

Der Kanzlerkandidat der SPD bleibt konservativ beim Thema Cannabis

Doch nicht progressiv? Bild: Archiv

Die SPD stellt sich, wie viele andere, neuerdings gegen die Kriminalisierung und Verteufelung von Cannabis. Eine solche Strategie steht laut SPD einer effektiven Suchtprävention im Wege. Entscheident ist hier der Ton: Es geht hauptsächlich um ein sich geschlagen geben im Kampf gegen eine Droge. Die positiven sozialen und gesundheitlichen Aspekte von Cannabis werden hierbei nicht erwähnt. Genau zu über dieses Thema hat die Radiosendung Deutschland300 kürzlich mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz geredet. Dieser sieht den Umgang mit Cannabis kritisch – kiffen sei „keine gesunde Sache“. Auch er selbst habe noch nie zum Joint gegriffen – obwohl es in seiner Jugend durchaus Berührungspunkte mit Hanf gab. Ihn selbst habe das aber wenig interessiert. Er kenne auch Leute die „sich verloren haben darüber und das macht es ja auch nicht schön“.



Natürlich gelobt Scholz dass man bei dem Thema „ein bisschen mehr Lockerheit entwickeln müsse“. Unter dieser Lockerheit versteht Scholz wohl die Punkte seiner Partei bezüglich einer neuen Drogenpolitik. Einerseits soll „eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in Modellprojekten von Ländern und Kommunen erprobt“ und eine geringe Menge an Cannabis strafrechtlich nicht weiter verfolgt werden. Andererseits sollen parallel dazu Suchtpräventionsprogramme gefördert werden.

