Lidl: Ermittlungen wegen THC-haltigen Produkten eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt gegen Unbekannt





Der Lebensmitteldiscounter Lidl hatte vergangenen Mittwoch mehrere Produkte bundesweit aus dem Sortiment genommen – der THC-Gehalt dieser sei zu hoch. Nun hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Ermittlungen gegen Unbekannt sowie weitere Prüfungen eingeleitet: der hohe THC-Gehalt vertoße gegen das Betäubungsmittelgesetz und stelle ein Vergehen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch dar. Zusätzlich wurde ebenso ein erhöhter CBD-Gehalt festgestellt; dies könnte einen Verstoß gegen die Novel Food Verordnung darstellen.



Der Europäische Fachverband der Hanfindustrie (EIHA) kritisiert den Rückruf und damit auch die Ermittlungen: Die Mengen an enthaltenem THC seien zu gering um berauschend zu wirken. Der Präsident des Fachverbands, Daniel Kruse, betont dass die Richtwerte des Bundesinstituts für Risikobewertung „unnötig niedrig“ seien. Dies sei besonders deutlich am Beispiel des von Lidl zurückgerufenen Hanfsamenöls zu sehen: „Um auch nur ansatzweise in den Bereich von unerwünschten milden Wirkungen zu gelangen, müssten sie mehr als eineinhalb Liter dieses Speiseöls konsumieren. Falls sie diese Menge Öl trinken, dürften ihre Stimmungsschwankungen eher daher rühren, dass sie den Gang zur Toilette antreten müssen,“ so Kruse.

