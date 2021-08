Einbildung und Bildung

Feuer auf Daniela Ludwig

Beitrag von Hans Cousto

Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig setzt den Kampf ihrer Vorgängerinnen im Amt gegen die Tabakwerbung fort, sieht sich jedoch als der große Heilsbringerin. So heißt es in ihrer Pressemitteilung zum Weltnichtraucher/innentag vom 28. Mai 2021 mit dem nicht gegenderten Titel „Weltnichtrauchertag 2021: Jeder vierte Erwachsene raucht, nur jeder fünfte Raucher unternimmt einen Ausstiegsversuch“ mit der Hervorhebung ihrer eigenen Leistung: „Tabakprävention und Regulierung ist eine der zentralen Aufgaben, wenn es um aktiven Jugend-und Gesundheitsschutz in Deutschland geht. Ich habe mich seit meinem ersten Tag im Amt an für ein weitgehendes Tabakwerbeverbot inklusive Erhitzern und Verdampfern eingesetzt. Und das erfolgreich!“

In ihrer Pressemitteilung vom 11. Juni 2021, die unter dem Titel „GKV unterstützt Rauchausstieg, Erhöhung der Tabaksteuer, mehr Geld für Prävention“ erschien, wird gleich zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Forderung der Drogenbeauftragten, die Kosten für Nikotinersatzprodukte und verschreibungspflichtige Rauchausstiegsmedikamente zu übernehmen, jetzt umgesetzt werde. Der Bundestag habe außerdem eine Erhöhung der Tabaksteuer beschlossen. Dabei sei auch deutlich mehr Geld für die Tabakprävention in Aussicht gestellt worden.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, wird hierzu wie folgt in der Pressemitteilung zitiert: „Konkret heißt das, dass neben verstärkter Prävention und dem Start der neuen Bundesinitiative zum Rauchstopp auch verschreibungspflichtige und sogar nicht verschreibungspflichtige Medikamente während einer Therapie von den Krankenkassen übernommen werden können. Das sind für alle starken Raucherinnen und Raucher absolut großartige Nachrichten! Auch für mich als Drogenbeauftragte, schließlich habe ich mich an allen Fronten dafür von Anfang an stark gemacht. So hilft der Rauchausstieg nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Geldbeutel.“

Auch hier hebt die Drogenbeauftragte ihre eigene Leistung hervor. Genau so wie in einem Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR). Im SWR-Interview von Christopher Jähnert mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, antwortete die Drogenbeauftragte am 16. Juni 2021, auf die Frage „Was haben sie bisher erreicht und was würden sie gerne noch erreichen?“:

„Ich freue mich sehr, und das sage ich wirklich aus vollem Herzen, dass wir jetzt endlich beim Thema Tabak vorwärts kommen, Tabak ist die Droge Nummer eins, wir haben 127.000 Tabaktote im Jahr, das zeigt, wir sprechen hier schon über ein großes Problem auch für die Volkswirtschaft, 100 Milliarden Euro durch Tabakfolgen alleine. Wir haben lang gestritten über das Tabakaußenwerbungverbot, zu Beginn meiner Amtszeit konnte ich das durchsetzen gemeinsam mit meiner Fraktion, da bin ich sehr sehr froh, und wir starten jetzt in eine große Rauchaustiegskampagne der Bundesregierung, die meine Idee ist und auf mich zurückgeht, auch da freue ich mich sehr …“

Auch bei der Besteuerung des Shishatabaks betonte die Drogenbeauftragte, dass diese Entwicklung 1 zu 1 auf sie zurückgehe. Quellen zu den angegebenen Zahlen nannte die Drogenbeauftragte nicht, weder, wie die Zahl der Tabaktote ermittelt wurde noch wie der volkswirtschaftliche Schaden berechnet wurde. Wenn Leute wegen des Konsums von Tabak vorzeitig sterben, entlastet das doch die Rentenkassen. Eine genaue Aufschlüsselung solcher Daten würde ihre Glaubwürdigkeit erhöhen, da Frau Ludwig dafür bekannt ist, dass sie gerne mal Politik mit falschen Zahlen betreibt, man denke nur an ihr Schreiben an die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, das am 24. Juli 2020 veröffentlicht wurde. Das Hanf Journal berichtete darüber am 7. September 2020 unter dem Titel „Ludwigs falsche Angaben“.

Die Tabakindustrie hat für Kino- und Außenwerbung in den letzten Jahren laut Angaben der Tabakwirtschaft etwa 100 Millionen Euro im Jahr ausgegeben. Um diesem Werbefeldzug entgegen zu wirken, hatte das Bundeskabinett bereits 2016 ein Tabakwerbeverbot beschlossen. Im Bundestag blieb die Gesetzesvorlage aufgrund der Arbeit von Lobbyisten der Tabakindustrie jahrelang unbearbeitet liegen. Erst nach jahrelangen Diskussionen hat der Bundestag am 2. Juli 2020 die Werbung für das Rauchen in Deutschland weiter eingeschränkt. Nachdem auch der Bundesrat dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes am 18. September 2020 zugestimmt hatte, gelten mit dem Jahreswechsel neue Werbeverbote. Verboten ist ab dem 1. Januar 2021 Kinowerbung fürs Rauchen, wenn der jeweilige Film für Personen unter 18 Jahren freigegeben ist. Damit ist Werbung für Tabakwaren oder ähnliche Produkte nur noch bei Filmen ohne Jugendfreigabe möglich. Auch das Verteilen von Gratis-Proben ist dann außerhalb von Fachgeschäften nicht mehr erlaubt. Die Einschränkungen für Werbung auf Außenflächen wie Plakatwänden, Litfaßsäulen oder Haltestellenhäuschen treten stufenweise in Kraft, sie gelten ab dem 1. Januar 2022 für Tabakwaren, ab dem 1. Januar 2023 für Tabakerhitzer und ab dem 1. Januar 2024 für elektronische Zigaretten.

Man kann sagen, das ist eine Verbotsakkumulation im Schneckentempo, und darüber ist Frau Daniela Ludwig sehr sehr froh und tut dabei so, als sei dies ihr Erfolg. Dabei war es ihre Partei, die das Vorhaben so lange herausgezögert hat, doch von Kritik an ihrer Partei und Lobbyisten, denen ihre Partei so gerne alle Türen offen hält, ist in ihren Pressemeldungen nichts zu finden.

