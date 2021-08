Cannabis-Kriminalität in Deutschland auf neuem Höchststand

2020 war trotz Corona-Pandemie ein Rekordjahr für den illegalen Drogenhandel

Karikatur: Ruth Groth

Von Sadhu van Hemp

Alle Jahre wieder stellen der Präsident des Bundeskriminalamts und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung den Lagebericht der Kampfhandlungen im War on Drugs vor. Die Bilanz für 2020 ist ernüchternd, denn wieder einmal mehr ist es den Sittenwächtern und Strafverfolgungsbehörden nicht gelungen, dem Siegeszug der „Rauschgiftkriminellen“ Einhalt zu gebieten. Mit 365.753 polizeilich registrierten Fällen wurden im vergangenen Jahr 1,7 Prozent mehr Delikte als im Vorjahr gezählt. Zum zehnten Mal in Folge tendieren die Zahlen nach oben.

Der größte Zuwachs der Drogenhandel-Delikte war bei den „Neuen Psychoaktiven Stoffen“ (NPS) zu verzeichnen. 2020 stieg die Zahl der erfassten Straftaten gegenüber dem Vorjahr um 16,2 Prozent. Im Kokainhandel wurden 9,6 Prozent mehr Straftaten registriert, bei Crystal gab’s ein Plus von 7,2 Prozent. Das meistgehandelte illegale Betäubungsmittel war Cannabis mit 31.961 Fällen, was zwei Drittel aller Delikte ausmacht.

Rückläufig war hingegen der Handel mit der „Partydroge“ Ecstasy. Der Rückgang gegenüber 2019 betrug 11,8 Prozent. BKA-Präsident Holger Münch führt das auf die Kontaktbeschränkungen der COVID-19-Pandemie zurück, die u.a. die Schließung der Clubs und Diskotheken zur Folge hatten.

Einen leichten Rückgang verzeichnete die Polizei auch im Heroinhandel. 2020 sank die Zahl der Ermittlungsverfahren gegenüber 2019 um 4,9 Prozent. Auffällig war, dass sich mit Beginn der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen die Nachfrage nach Substitutionsbehandlungen verstärkte.

Das Fazit für das Jahr 1 nach Corona Geburt ist, dass die Einschränkungen der COVID-19-Pandemie den Handel mit Cannabis und anderen illegalen Genussmitteln kaum beeinträchtigt haben und die Versorgung der deutschen Bevölkerung nach wie vor gesichert ist. Dealer und Konsumenten nutzen zum Verdruss der Strafverfolgungsbehörden verstärkt den Onlinehandel und den Postversand, um ins Geschäft zu kommen.

BKA-Präsident Holger Münch zeigt sich trotz der traurigen Bilanz seiner Behörde kämpferisch und will den War on Drugs nicht verlorengeben: „Die Rauschgiftkriminalität steigt seit Jahren an und gewinnt weiter an sicherheitspolitischer und gesellschaftlicher Bedeutung. Auch unsere Ermittlungen und die Auswertung der EncroChat-Daten zeigen das erhebliche Ausmaß und das wachsende Gewaltpotential in diesem Phänomenbereich. Die gewonnenen Erkenntnisse werden wir nutzen, um unsere Ressourcen sowie die technischen Möglichkeiten optimal einzusetzen und so dieser Kriminalitätslage angemessen zu begegnen.“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und Ultra-Cannabis-Prohibitionistin, Daniela Ludwig, bläst ins selbe Horn und träumt von einer „Allianz“ gegen die Drogenkriminalität: „Wir sehen eine steigende Anzahl an Straftaten im Zusammenhang mit Drogen in Deutschland und der EU, die immer brutaler, immer skrupelloser ausgeführt werden. Das ist eine Entwicklung, die wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden, aber auch als Bund mit den Ländern unbedingt stoppen müssen. Ich erwarte, dass wir hier eine Allianz aufbauen, die starke Prävention betreibt und der organisierten Drogenkriminalität in Deutschland Einhalt gebietet. Wo weniger Nachfrage, da weniger Angebot. Wir müssen verhindern, dass Kriminelle sich in Deutschland aufführen, als hätte ihr Tun keinerlei Konsequenzen, als befänden sie sich in einem rechtsfreien Raum. Das ist hier keineswegs der Fall und das müssen wir zukünftig noch deutlicher machen!“

„Noch deutlicher machen“ bedeutet offenbar, dass 1581 Menschen, die 2020 in Deutschland durch den Konsum illegaler Drogen ums Leben kamen – ein Plus von 13 Prozent – noch nicht genug sind.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken