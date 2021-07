CBD-Hanfzigarette auf schnellem Vormarsch

TAAT – Die Zweite

Promotion CBD-Hanfzigarette

In unserer Januar-Ausgabe haben wir euch versprochen, dass wir euch über die Entwicklung von TAAT, der in den Staaten neu eingeführten CBD-Hanfzigarette ohne Nikotin und Tabak informieren wollen. Die Firma hat ihren Namen in TAAT global Alternatives Inc geändert. Wir haben uns eine kostenlose Probepackung über den großen Teich schicken lassen und eine Küche zum Testlabor auserkoren.

Zuerst musste der Edelkiffer ran. „Ich bin positiv überrascht“, meinte er, „kann man rauchen.“ Frank B., Zigarettenraucher, erklärte: „Der Rauch umschmeichelt meine Zunge, gerne mehr davon.“ Völlig entgegengesetzt urteilt Holger W., der starker Tabakraucher war und jetzt meist E-Zigarette konsumiert: „Die kratzt im Hals, nein danke.“ Iveta S. erinnern die CBD-Ziggys an eine israelische Kräuterzigarette, von der sie nie bereut hat, sie weggeworfen zu haben. Nur der Mini-Test hat klar gemacht, dass beim Abbrennen von TAAT jede Menge Teer entsteht.

Was aber alle bereuen könnten, die Geld auf dem Konto hatten und nicht gleich im Januar Aktien gekauft haben: Der Markteinstieg ist ein voller Erfolg. Im II. Quartal stieg der Umsatz um 317 Prozent, noch schneller als erwartet.

„Wir bauen unsere Filialeinführung in Ohio rasant aus, expandieren in andere Staaten und reagieren aggressiv auf die unaufgefordert starke Nachfrage und die positive Marktdynamik in Europa“, sagte Setti Coscarella, CEO von TAAT. Bisher wird die CBD-Hanfzigarette von TAAT in Großbritannien und Irland erfolgreich angeboten.

Autorin: Ama

