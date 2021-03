Chillen auf der Sonneninsel

Meli von Chillisimo im Interview

Promotion

Schon seit einigen Jahren bietet Chillisimo Urlaub für Chiller der Extraklasse. Auf der bekannten Sonneninsel Fuerteventura hat Chillisimo in den letzten Jahren nicht nur dafür gesorgt, dass Besucher der Insel ihren Aufenthalt so chillig wie nur irgend möglich verbringen können, sondern auch Kontakte und Bekanntschaften geknüpft um euch mit der ganzen Vielfalt, die die Insel bietet, euren Urlaub versüßen zu können. Seit gut einem halben Jahr hat Chillisimo, mit Melanie, ein neues Gesicht auf der Insel, die euch mit allem versorgen kann was das Chiller-Herz braucht. Ob Unterkünfte, Club-Touren oder die besten Geheimtipps um eine gute Zeit auf der Insel zu verbringen, Meli kennt sich aus.

Aus diesem Grund möchten wir euch Meli und die neuesten Entwicklungen bei Chillisimo vorstellen:

HaJo: Hi Meli! Stell dich doch bitte unseren LeserInnen vor.

Meli: Hi Leute,

Ich bin Melanie, das neue Gesicht von Chillisimo.

Durch meine Leidenschaft für die Natur und langjährige Erfahrung im Tourismus bin ich zu Chillisimo gekommen, und bereite euch dort den grünsten Urlaub eures Lebens!

HaJo: Das klingt großartig! Wie lange bist du auf Fuerte?

Meli: Seit ca 6 Monaten bin ich nun auf der Sonneninsel, und habe hier schon jede menge toller Dinge sehen und erleben dürfen..

HaJo: Was hast du in der Zwischenzeit schon entdeckt?

Meli: Eine ganze Menge! Zum Beispiel die weltberühmte Windsurflagune am Sotavento-Beach, die Piratenhöhlen von Ajuy, Delphine im offenen Meer beobachten. Einen Tag im “Oasis Wildlife Park” erleben, bei dem ihr den Tieren so nah wie noch nie zuvor kommen könnt. Kleine verschlafene Ortschaften wie Betancuria, die alte Inselhauptstadt und grüne Oase im Herzen Fuertes, erkunden. Die Sanddünen von Corralejo, mit dem atemberaubenden Blick auf Isla de los lobos und Lanzarote, erklimmen oder die unglaublichen Sonnenuntergänge an der rauhen Westküste genießen.

HaJo: Wow! Das klingt super. Da wirds einem auf jeden Fall nicht langweilig.

Meli: Es gibt noch so viel mehr hier auf Fuerteventura zu entdecken und ich bin ständig auf der Suche nach den neuesten Geheimtipps für euren Urlaub.

HaJo: Nun gibts also schon eine Menge zu erleben auf der Insel. Wie sieht es aus mit den Besuchern die hauptsächlich zum chillen kommen?

Meli: Natürlich spielt bei mir auch das Thema Cannabis eine große Rolle, und ich habe für euch die Clubs auf der Insel ordentlich unter die Lupe genommen und wirklich nur die Creme de la Creme für unsere Chillisimo Club Touren herausgepickt.

HaJo: Da wird also wirklich niemand zu Kurz kommen. Wie sieht es mit der Unterbringung aus?

Meli: Meiner Meinung nach genauso wichtig ist eine standesgemäße kifferfreundliche Unterkunft im Urlaub. Auch dort kann ich euch unter anderem mit unserer neuen Villa Jack Herer, welche top modern ausgestattet ist und Platz für bis zu 12 Personen bietet, begeistern.

HaJo: Alles in allem, genau das Richtige für Chiller. Danke für das Interview. Möchtest du unseren LeserInnen noch etwas mitteilen?

Meli: Gerne! Egal ob ihr einfach nur chillen wollt oder bock auf Action habt, ich stelle euch das passende Paket zusammen und freue mich schon jetzt euch die schönsten Strände, naturbelassensten Orte und hippesten Insider-Tipps Fuerteventuras näher zu bringen. Schaut einfach mal auf www.chillisimo.de vorbei und meldet euch, falls ihr Fragen habt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken