Cannabis aus der Apotheke für den privaten Konsum

In der Schweiz startet 2022 ein Modellprojekt



Foto: Archiv





News von Derya Türkmen





In der Schweiz startet 2022 ein Modellprojekt, welches Erwachsenen ab 18 Jahren den Erwerb von Cannabis zum Schwarzmarktpreis in Apotheken erlaubt. Und das für den privaten Konsum. Das Bundesamt für Gesundheit gestattet das Projekt in Zürich, Basel, Genf und Bern. Aus jeder Stadt nehmen maximal 5.000 Teilnehmer an dem Experiment teil und müssen erfahrene Konsumenten mit Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde sein. Jedoch ist die Cannabismenge pro Einkauf und Monat beschränkt, für die Studie erhalten die Teilnehmer einen Ausweis.

