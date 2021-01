Beeinträchtigt Cannabis die Fruchtbarkeit der Frau?

US-amerikanische Forscher schlagen Alarm: Fertilität bei kiffenden Frauen um 40 Prozent niedriger

free images

Von Sadhu van Hemp

Seit Adams Zeiten ist bekannt, dass die Dosis das Gift macht. Wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß überdies, dass die Fruchtbarkeit von Menschen durch diverse Einflüsse beeinträchtigt werden kann. So müssen Frauen, die wie Schlote rauchen, in Kauf nehmen, dass sie ihre Gebärmutter schädigen und ihre Fertilität verringern, da sich die befruchtete Eizelle nur sehr schwer in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Studien aus dem letzten Jahrhundert haben gezeigt, dass nur die Hälfte der Frauen, die rauchten, schwanger wurde, während bei starken Raucherinnen sogar nur ein Drittel Mutterfreuden entgegensah.

Nun hat sich ein Forscherteam des U.S. National Institute of Child Health and Human Development damit beschäftigt, die gesammelten Daten von Frauen neu zu untersuchen, die zwischen 2006 und 2012 an einer Studie teilgenommen hatten, die herauszufinden sollte, inwieweit Ernährungs- und Lebensstilfaktoren die Fruchtbarkeit beeinflussen. Befragt wurden mehr als 1.200 Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren, die einen oder zwei vorherige Schwangerschaftsverluste erlitten hatten. Bis zu sechs Monate wurden die Menstruationszyklen beobachtet, während die Frauen versuchten schwanger zu werden oder während der Studie schwanger wurden.

Bei der Aufnahme in die Studie wurden die Teilnehmerinnen u.a. gebeten, ihren Konsum von Haschisch und Marihuana in den letzten 12 Monaten darzulegen. Auch mehrere Urinproben waren während des Untersuchungszeitraums abzugeben. 62 Frauen – etwa 5 Prozent – wurden THC-positiv getestet oder gaben zur Antwort, dass sie vor der Empfängnis Cannabis konsumiert hätten.

Die Analyse der alten Datensätze ergab, dass die Frauen, die Cannabis konsumierten, während sie versuchten, schwanger zu werden, eine um 41 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit hatten, während der sechs Monatszyklen schwanger zu werden, als diejenigen, die während dieser Zeit kein Cannabis konsumiert hatten. Etwa 42 Prozent der Cannabis-Konsumentinnen wurden während des Studienzeitraums schwanger, verglichen mit 66 Prozent der Frauen, die nicht konsumierten. Die Rate der Fehlgeburten unterschied sich zwischen den beiden Gruppen nicht.

Die Wissenschaftler wollen überdies festgestellt haben, dass Cannabis-Konsum Auswirkungen auf die Fortpflanzungshormone hat, die am Eisprung beteiligt sind. Der Verdacht liege nahe, dass Cannabis die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis verringert. Diese Annahme ergäbe sich auch aus Tierversuchen, die gezeigt hätten, dass Cannabis nicht nur den Hormonspiegel beeinflusst, sondern darüber hinaus den Eisprung, die Aufnahmefähigkeit der Gebärmutter und die Einnistung eines Embryos erschweren kann.

Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass die Studie nicht beweisen kann, dass Cannabis-Konsum die Fertilität bei Frauen mindert, sondern nur, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Die untersuchte Gruppe von 62 Kifferinnen mit Kinderwusch war viel zu klein, um daraus ableiten zu können, dass Cannabis ein „Verhütungsmittel“ ist. Zudem fehlen valide Daten über die konsumierten Mengen und die Form der Einnahme.

Zu guter Letzt sagen die seinerzeit abgefragten Daten nichts über die Konsumgewohnheiten des männlichen Geschlechtspartners aus, der nun mal als Samenspender unentbehrlich ist und obendrein noch über die nötige Manneskraft verfügen muss. Die Studie spart den Faktor „Mann“ aus – geradeso als gäbe es eine unbefleckte Empfängnis.

Die Studie ist folglich ohne jede Beweiskraft für das, was sie suggerieren will. Die Prohibitionisten stören sich daran nicht. Schließlich hilft jede Negativschlagzeile, den Mythos der gefährlichen Haschgiftpflanze aufrechtzuerhalten. Die Horrorbotschaft an alle Frauen mit Kinderwunsch ist: Finger weg vom Hanf, wenn ihr fruchtbar bleiben wollt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken