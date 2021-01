Ludwigs kurioses Pressearchiv

Feuer auf Daniela Ludwig

Ein Beitrag von Hans Cousto



Auf dem Internetportal der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig (CSU) gibt es ein Pressearchiv (drogenbeauftragte.de/presse/), dessen Themenzusammenstellung recht verwunderlich ist oder besser gesagt einen kuriosen Eindruck macht. Seit ein paar Wochen werden dort nicht nur die Pressemitteilungen der Drogenbeauftragte aufgelistet, sondern dazwischen werden noch weitere „Meldungen“ platziert.



Am 15.12.2020 erschien eine Pressemitteilung zum Thema „Neue BZgA-Studiendaten zur Computerspiel- und Internetnutzung – Exzessive Mediennutzung im Jugendalter nimmt zu.“ Und gleich darunter steht eine Meldung mit dem Titel „Finde die 10 Fehler in unserem Wimmelbild! – Menschen gehen verschieden mit Bildschirmmedien um. Der Verein Klasse2000, der Kinder in Grundschulen beim gesunden Aufwachsen unterstützt, hat dazu ein Wimmelbild veröffentlicht.“ Bemerkenswert ist dabei, dass weit mehr als zehn Unterschiede zwischen den zwei nebeneinander dargestellten Wimmelbilder zu finden sind. Ob Daniela Ludwig das bemerkt hat? Jedenfalls fand sie das Wimmelbild für so relevant, dass es bei ihr als Meldung auftaucht.



Am 26.11.2020 erschien eine Pressemitteilung zum neuen Bericht der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig mit dem Untertitel „Die Corona-Pandemie stellt auch Suchthilfesystem vor eine Jahrhundertaufgabe: Hilfe muss weitergehen – für Suchtkranke, ihre Familien und Kinder!“ Das ist der Bericht 2020 der Drogenbeauftragten, der anstelle des bisher jährlich publizierten Drogen- und Suchtberichts erschienen ist. In dem Bericht 2020 sind weit weniger Informationen zu finden als in den herkömmlichen Drogen- und Suchtberichten, dafür ist auf fast jeder dritten Seite ein Foto abgedruckt, auf dem man die Visage von Daniela Ludwig zu sehen bekommt. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dieser Bericht 2020 sei ein Werbeprospekt für das Fotomodell Daniela Ludwig. Wie dem auch sei, der Drogenbeauftragten erschien diese Publikation so wichtig zu sein, dass sie in ihrem Presseportal am Erscheinungstag des Berichts 2020 die Pressemitteilung gleich um zwei Meldungen ergänzte. Die eine hat den Titel „Statement der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zum Jahresbericht“, die andere wurde mit den folgenden Worten angekündigt: „Jahresbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 2020 – Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat heute in der Bundespressekonferenz ihren Jahresbericht 2020 vorgestellt. Hier finden Sie die Schwerpunktthemen und den vollständigen Bericht zum Download.“



Zu dem Bericht 2020 der Drogenbeauftragten gibt es drei Einträge im Pressearchiv, zu drogenpolitisch relevanten Themen wie Drug-Checking keinen einzigen, obwohl Daniela Ludwig zu dem Thema in diversen Zeitungen zitiert wurde, nachdem sie im Dezember 2019 in Innsbruck bei dem Drug-Checking-Projekt ArbeitZ6 schlaugemacht hatte. So sagte sie im Interview mit der Rheinischen Post zum Thema Drug-Checking „Damit können Konsumenten erreicht werden, die von der klassischen Suchtberatung nicht angesprochen werden.“ Und im Deutschlandfunk Nova erklärte Daniela Ludwig, dass sie diese Stellen, die Drug-Checking durchführen, als Schadensbegrenzung und keineswegs als Unbedenklichkeitserklärung sehe. Wörtlich wird sie mit den Worten zitiert: „Ich weiß, dass diese Menschen konsumieren wollen, aber ich kann wenigstens verhindern, dass sie schlechten Stoff erwischen.“



In einer Stellungnahme der Hessischen Landesregierung vom 13. Januar 2020 wurde die „aufgeschlossene Haltung der Bundesdrogenbeauftragten zum Thema Drug-Checking“ begrüßt. Bislang hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Anträge von Bundesländern abgelehnt, das Drug-Checking im Rahmen von wissenschaftlich begleiteten Modellprojekten durchzuführen. Dies betraf auch eine entsprechende Initiative des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Nach Auffassung des BfArM bestimmt sich die Zulässigkeit des Drug-Checking nach den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG). Der Antrag auf Durchführung eines Modellprojektes Drug-Checking in Hessen wurde seitens des BfArM abgelehnt. Der hiergegen eingelegte Widerspruch wurde ebenfalls negativ beschieden, weshalb Klage erhoben wurde. Erstaunlich, aber wahr; diese Tatsache war der Drogenbeauftragten keine Pressemitteilung und keine Meldung wert.



Am 28.10.2020 stellte das Land Hessen ein Gesetzesantrag betreffend Drug-Checking beim Bundesrat (Bundesrat Drucksache 643/20). Am 6.11.2020 wies der Bundesrat auf seiner 995. Sitzung den Gesetzesantrag (TOP 55) federführend an den Gesundheitsausschuss sowie an den Rechtsausschuss. Der federführende Gesundheitsausschuss empfahl dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen. Der Rechtsausschuss empfahl hingegen, dies nicht zu tun. Somit hat der Rechtsausschuss des Bundesrates am 27.11.2020 den Vorstoß des Landes Hessen zu Fall gebracht, da beide Ausschüsse gemäß Geschäftsordnung zustimmen müssen. Es sei hier angemerkt, dass von den 18 Mitgliedern des Gesundheitsausschusses sechs den Unionsparteien angehören, von den 16 Mitgliedern des Rechtsausschusses sind es hingegen 10 an der Zahl. Hier kann sich jeder an den Fingern abzählen, welche Parteiangehörige zu den Bremsklötzen im Hinblick auf eine effiziente Prävention und vernünftige Drogenpolitik gehören. Dieses drogenpolitisch relevante Thema taucht im Pressearchiv der Drogenbeauftragte nicht auf.



Die UN-Kommission für Suchtstoffe (Suchtstoffkommission, Commission on Narcotic Drugs, CND) hat am 2. Dezember 2020 eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die zu Änderungen in der Art und Weise geführt haben, wie Cannabis international reguliert wird. Die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen folgte damit einer WHO-Empfehlung und strich sie von der Liste der höchsten Kategorie von Drogen, die als extrem riskante Narkotika gelten. Somit gehören von nun an Marihuana und und Haschisch nicht mehr zu den gefährlichsten Drogen. Deutschland stimmte dem Antrag der WHO zu. Den Antrag der WHO, Zubereitungen mit überwiegend Cannabidiol (CBD) und nicht mehr als 0,2 Prozent delta-9-Tetrahydrocannabinol nicht mehr unter die internationale Kontrolle zu stellen, lehnte Deutschland ab, wie auch die Mehrheit in der Suchtstoffkommisssion. Auch zu diesem Vorgang findet man keine Pressemitteilung und keine Meldung im Pressearchiv der Drogenbeauftragten. Dabei besteht sicher ein großes Interesse in der Öffentlichkeit, wieso Deutschland dem einen Antrag zugestimmt hat und den anderen abgelehnt hat und welche Bedeutung diese Abstimmungen haben und was für eine Relevanz diese Neuklassifizierung von Cannabis hat.



Eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH, Urteil vom 19. November 2020, C663/18) sorgte für Erleichterung bei Herstellern und Händlern von CBD-Produkten: Der EuGH bestätigte, dass natürlich gewonnenes CBD nicht als Betäubungsmittel einzustufen ist. Auch hierzu gibt es keine Meldung im Pressearchiv der Drogenbeauftragten.



Fazit: Die Auswahl der Themen, zu denen die Drogenbeauftragte Pressemitteilungen und Meldungen herausgibt, wird dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit nicht gerecht. Relevante Vorgänge werden nicht erwähnt. Das Presseportal der Drogenbeauftragte wirkt eher wie ein Propagandainstrument in eigener Sache (betreffend Daniela Ludwig selbst) und weit weniger wie eine für die Orientierung in Sachen Drogenpolitik nützliche Plattform.

