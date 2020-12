High Noon on Shatterdaze!



Eddy Lepp ist ein Vietnamveteran und ordinierter Rastafari-Minister, der den bislang größten Medizinalhanfgarten in der Geschichte betrieb. Mehr als 32,420 Cannabispflanzen wurden zum Beginn des Jahrtausends in voller Pracht am Highway 20 angebaut, um diese an kalifornische Cannabispatienten zu geringen Kosten oder gar gratis abzugeben. Hierbei handelte er in voller Übereinstimmung mit der kalifornischen Proposition 215. Eddy Lepp und sein Team – die als „The Dukes of Mendo“ Bekanntheitsgrad erreichten – haben dabei über 120 medizinische Cannabissorten kreiert, die für die anekdotische Patientenforschung von großem Nutzen waren, bis die Bundesregierung sich entschied, ein Exempel an Reverend Eddy Lepp zu statuieren.



Man überfiel sein Grundstück im Jahr 2004 verfassungswidrig und hielt einen fragwürdigen Strafprozess ab, der ihn 2008 für eine Dekade hinter Gitter brachte. Vorgeworfen wurde Eddy Lepp eine Verschwörung, die der Produktion einer kontrollierten Substanz (Marihuana) mit mehr als tausend Pflanzen diente. Dabei wurden ihm ebenfalls verfassungswidrige Auflagen bezüglich der Bewährung auferlegt, die Eddy Lepp nicht einmal mehr in die Nähe von Cannabispflanzen kommen ließen, oder aber sich nur als Befürworter bezeichnen lassen durften.



Eddy Lepp kämpft seit über einem Jahr gegen einen Krebsbefall der Stufe 4 und erst in den vergangenen Monaten durfte er endlich die auferlegten Strafkriterien abstreifen, die viel zu lange für den Einsatz und die Nähe zu Cannabis Sativa L. gegolten haben. Wohnt Reverend OG Eddy Lepp daher bei, wenn er eine begrenzte Anzahl virtueller „Seshes“ live abhält, die von dem ersten Verfassungszusatz geschützt sind und mit allen wesentlichen Richtlinien übereinstimmen. #SeshWithEddyLepp unter dem Hashtag #FlowersForEddyLepp auf allen Plattformen.







Die nächsten Samstage um 21:00 Uhr sollte es nach Ankündigung aus den USA mit den Eddy-Lepps-Live-Stream-Seshes losgehen! High Noon on Shatterdaze. Take part!

