Heute Abend um 20:0 Uhr im Hanf Journal Live-Stream



Leider hatten gewisse Termine ein virtuelles Treffen mit der Cannabis-Legende Eddy Lepp am letzten Mittwoch verhindert, doch heute wird das versprochene Event im Internet nachgeholt. Um 20:00 Uhr wird der in Kalifornien lebende Grower und Künstler das Hanf-Journal-Live-Format via Live-Schaltung besuchen und viel Wissenswertes über die Legalisierungsgeschichte der USA vermitteln. Wir hoffen, dass die Verschiebung keine allzu große Enttäuschung für die Leserschaft bedeutet hat und das heute dementsprechend eine Wiedergutmachung geliefert werden kann. Schaltet euch daher heute Abend um 20:00 Uhr via Facebook in das Programm und nehmt an dem digitalen Gespräch einfach teil. Fragen von eurer Seite sind erwünscht, sodass ein interaktives Erlebnis entstehen kann, das gewünschte Informationen und Gesprächsstoff liefert. Eddy Lepp nimmt sich die Zeit – für uns und für euch! Viel Spaß!

Hier findet ihr die bisherigen Live-Streams zum nachträglichen Genießen. Hier geht es zum Direct-Feed auf Facebook.

