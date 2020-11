Corona verschärft die Cannabis-Prohibition

Gedanken von Sadhu van Hemp



2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem ein Virus die Welt in ein neues Zeitalter katapultierte. Und diese Epoche könnte durchaus düster werden – auch für die Hanfliebhaber, die einer Front von pietistischen Eiferern gegenüberstehen, die einen totalitären Staat herbeisehnen.



Als das Coronavirus den menschlichen Organismus als Lebensraum für sich entdeckte, dachten sich die Wirtstiere noch, dass es so schlimm schon nicht kommen würde. Schließlich hat die Menschheit noch jeder Seuche getrotzt, und die Götter in Weiß werden schon morgen ein Mittelchen aus dem Reagenzglas zaubern, das alle Erkrankten heilt und alle Gesunden vor Ansteckung schützt.



Heute, fast ein Jahr später, gibt es zwar noch immer keinen Impfstoff gegen den SARS-CoV-2-Erreger und das Virus rafft die Schwachen und Kranken dahin, doch die Spezies Mensch scheint es auf lange Sicht zu überleben. Blöd nur, dass sich im Geleit des Coronavirus eine andere Seuche eingeschlichen hat, die so alt wie die Pest ist und ebenso einen epidemischen Verlauf nimmt. Die Ursache des Übels ist massenpsychologischer Natur und hat zur Folge, dass nicht wenige Menschen in den kollektiven Angst- und Panikmodus verfallen und voller Ohnmacht Amok laufen – und das in alle Richtungen, die allesamt ins Chaos führen. Die Dynamik, die sich daraus entwickelt, wenn Angst die Seele auffrisst, zeigt sich während der Corona-Dauerlangzeitkrise deutlicher denn je – nahezu auf dem ganzen Erdball. Das Denken und Handeln wird mit jedem Tag irrationaler, und die diffuse Angst vor dem nahenden Tod lässt so manchen Homo sapiens zur Bestie mutieren – und das mit exponentiellem Wachstum. Vor allem aber müssen Sündenböcke her – wie beispielsweise auf den Philippinen, wo Menschen, die nicht gehorchen, in Hundekäfige gesperrt werden oder in Särgen proberuhen müssen. Das von Corona geprägte neue Zeitalter geht in der Zivilisation der Menschheit einen weiten sehr weiten Schritt zurück. Es darf wieder stigmatisiert, diskriminiert und denunziert werden, um die Bevölkerung vor sich selbst zu schützen. Die Schuldigen sollen büßen für all das, was sie Schlimmes über die braven Leute bringen. Und diese Schuldigen sind wie immer jene Zeitgenossen, die der Herde nicht folgen wollen und den Kleingeistern schon immer ein Dorn im Auge waren. Wer anders lebt, denkt und aussieht, wird nicht mehr geduldet. Konformität und Gehorsam wird verlangt, auf dass alle im Gleichschritt in den Discounter marschieren und Klopapier hamstern.



Auch für die Hanfcommunity wird das Eis im Corona-Dauerausnahmezustand immer dünner. Die Notverordnungen geben der Polizei plötzlich völlig neue Freiheiten für die Jagd auf Cannabis-Verbrecher. Zudem vollzieht sich ein gesellschaftlicher Sinneswandel, der die guten alten Ressentiments gegen die Killerdroge Hanf bedient. Auch die Kiffer sind schuld an allem, weil sie böse und gottlose Hedonisten sind, die mit ihrem asozialen Verhalten die Gesellschaft dazu zwingen, auf sie einzudreschen. Der Angst- und Spießbürger fühlt sich mehr und mehr im Recht, seiner Bürgerpflicht nachzukommen und nicht nur diejenigen an den Pranger zu stellen, die keinen Mund- und Nasenschutz tragen, sondern auch die, die auf der Parkbank einen Joint rauchen. Das ohnehin schwierige gesellschaftliche Zusammenleben wird dank der Corona-Seuche noch einmal um ein Vielfaches schwieriger. Die Konflikte verschärfen sich, und für Vater Staat wird es zu einem Drahtseilakt, das angstgetriebene „Volk“ zielgenau durch den Nebel zu führen, ohne dass es zersprengt. Beste Voraussetzungen also für jene Demagogen, die es totalitär und grobschlächtig mögen. Wie von selbst vollzieht sich in den Köpfen der Deutschen ein Paradigmenwechsel, der es beispielweise erlaubt, das Militär dauerhaft im Innern einzusetzen. Was zuvor nur bei Naturkatastrophen zeitlich begrenzt zulässig war, ist jetzt auch zur Zähmung der Bürger möglich. Soldaten übernehmen Ordnungs- und wahrscheinlich auch schon bald Polizeiaufgaben, ohne dass sich die politisch Verantwortlichen darüber im Klaren sind, was sie damit auslösen können. Die Demokratie, die Freiheit und der Frieden stehen mit dem Rücken zur Wand. Zumal ein Zusammenbruch der Wirtschaft droht, der kaum noch abzufedern ist. Noch halten sie still, die mit Transferleistungen vorerst Ruhiggestellten. Doch wie lange noch, wenn sich die Staatskassen leeren und die Sicherung des Lebensunterhalts der Arbeits- und Beschäftigungslosen nicht mehr zu gewährleisten ist?



Wer bei klarem Verstand ist, kommt inzwischen nicht umhin, seine Mitmenschen mehr zu fürchten als den Covid-Erreger.

