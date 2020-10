Vier US-Bundesstaaten stehen kurz vor der Cannabis-Freigabe

US-Wahl 2020: In Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota stimmen die Wähler über die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ab

Sadhu van Hemp

Nächsten Dienstag haben die US-Amerikaner die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden. Neben der Frage, wer im Weißen Haus wohnen und arbeiten darf, gibt es in fünf Bundesstaaten allerdings noch etwas anderes zu klären: In Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota wird über die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken abgestimmt und in Mississippi über die medizinische Verwendung. In South Dakota haben die Wähler beide Optionen zur Auswahl.

Sollten die Wähler für die Freigabe des Hanfes votieren, wird mehr als jeder dritte US-Bürger in einem Bundesstaat leben, in dem der Cannabis-Konsum legalisiert ist. Die Zahl der Staaten, in denen legal gekifft werden darf, würde sich somit von elf auf 15 erhöhen.

Die Volksentscheide sind für die US-amerikanische Drogenpolitik der kommenden Jahre wegweisend. Vor einem Jahrzehnt hatte noch kein Staat Marihuana legalisiert. 2012 entledigten sich dann Colorado und Washington des Hanfverbots, und in den Folgejahren kamen weitere neun Bundesstaaten hinzu.

Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Wähler am 3. November in allen fünf Bundesstaaten pro Cannabis aussprechen werden. Diese Prognose kommt nicht von ungefähr: Eine im September 2019 durchgeführte Befragung des „Pew Research Center“ ergab, dass 67 Prozent der Amerikaner der Auffassung sind, dass Cannabis legal erhältlich sein sollte und die Konsumenten nicht länger kriminalisiert werden. 91 Prozent der Befragten vertraten die Ansicht, das Allerweltkraut zumindest für medizinische Zwecke zuzulassen.

Für die künftige Bundesregierung wird es somit in der nächsten Legislaturperiode nicht unbedingt leichter, an der Prohibition auf Bundesebene festzuhalten. Selbst wenn die Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen einen Sieg davontragen, eine Antwort auf die Alleingänge der Legalisierungsstaaten müssen sie finden. Immerhin scheren selbst konservativ regierte Bundesstaaten aus der Bundesgesetzgebung aus und legen die Kriminalisierung der kiffenden Bürger ad acta.

Es wird also in jeder Hinsicht spannend am kommenden Dienstag. Sollten die Wähler Donald Trump tatsächlich aus dem Amt jagen und die Demokraten ans Ruder lassen, könnte 2021 das Jahr werden, in dem der Weg für einen Cannabis-Legalisierung auf Bundesebene freigemacht wird.

