Die Welt steht still …

… besonders was die Legalisierung von Cannabis betrifft



Seit fast einem halben Jahr hat uns die Corona-Krise zu einem gehörigen Stillstand verdonnert. Gewöhnliches Leben kehrt nur langsam zurück und viele Menschen fürchten sich vor einer zweiten Welle. Wirtschaftlich, seelisch und politisch verlangt die Situation der Mehrheit viel ab, die in gewissen Kreisen auch zu viel Unmut geführt hat. Bürger beklagen sich lautstark über die Maßnahmen, die ergriffen wurden und fühlen sich in ihrer Freiheit stark eingeschränkt, sodass derzeit von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen wird.



Vergessen wird in der aktuellen Lage, dass eine große Anzahl schon vor dieser Epoche unter der gültigen Gesetzgebung litt, die diesen Personen das Leben oftmals zur Hölle machte. Cannabiskonsumenten standen in den letzten Dekaden unter besonderer Beobachtung, hatten mit Sanktionen und Gefängnisstrafen zu rechnen, erwischte die Staatsmacht sie bei ihrem alternativen Genussmittelkonsum. Leider fühlte sich ein Großteil der Bevölkerung bislang aber nicht dazu berufen, auch hier einmal auf die Missstände aufmerksam zu machen, obwohl eine Veränderung der Situation viele Vorteile für die gesamte Gesellschaft mit sich bringen würde. Aktuell würde es wirklich sehr hilfreich sein, käme durch legales Marihuana mehr Schwung in die Geschäftswelt, würden Ausgaben in der Polizeilandschaft verringert werden und Gerichte entlastet. Politisch könnten die Regierenden ebenfalls profitieren, da der Glaube an eine vernunftgesteuerte Handhabung seitens Politikern derzeit nicht unbedingt mehr existent zu sein scheint. Dennoch passiert in dem Gebiet der Cannabispolitik so gut wie gar nichts, was nur zu bedauern ist. Selbst die jährlich für Aufmerksamkeit sorgende Hanfparade musste aufgrund der Umstände ins Internet verlegt werden, wo die Veranstaltung im Netz nahezu unbemerkt verpuffte. Die bekannten Gesichter der politischen Elite haben dazu aktuell wohl besseres zu tun, als sich um die paar Millionen Genießer von Cannabis zu kümmern, da die angesprochene Krise die Gesellschaft weiterhin fest im Griff und außer Atem hält.



Alle Legalisierungsbefürworter sollten daher gerade aufgrund dieser Umstände den Druck auf ihre Volksvertreter erhöhen und stetig auf die Missstände in dem Bereich aufmerksam machen. Alle Vorteile der Freigabe sollten aktuell allen Verdrossenen mit freundlichen Empfehlungen unter die Nase gerieben werden, damit sich das Wissen über die sinnvollen Veränderungen endlich unwiderruflich manifestieren kann. Es wäre zu dumm, wenn nach dieser schwierigen Zeit und der anstehenden Schadensbegrenzung nicht auch das Thema Cannabis in die Zukunft übernehmen ließe, gerade da eine gehörige Portion der Bevölkerung für neue Wege offen sein wird. Lasst daher die friedliche Revolution in diesem Bereich endlich stattfinden, damit weniger Menschen aufgrund ihrer persönlichen Leidenschaften ungerecht behandelt werden, der Schutz der Jugend großgeschrieben werden und das bitter benötigte Geld aus legalen Geschäften für die Allgemeinheit genutzt werden kann. Alles andere wäre weiterhin kompletter Unsinn. Aber wirklich, es ist Zeit zum Querdenken.



Legalize – now or never!

