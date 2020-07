Cannabis-Prohibitionistin Daniela Ludwig beliebt zu scherzen

Drogenbeauftragte der Bundesregierung sieht kein Problem im „bestimmungsgemäßen Gebrauch“ von Alkohol

Karikatur: Ruth Groth

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Ein bisschen Spaß muss sein, dachte sich wohl die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, als sie auf der Website „abgeordnetenwatch.de“ eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass sie nicht nur eine Spaßbremse, sondern auch eine Ulknudel ist. Nur leider ist der Ludwigsche Humor alles andere als witzig, dafür aber umso niveau- und schamloser.

Dass es talentbefreite Humoristen gibt, für die man sich fremdschämen muss, ist nun nichts Besonderes. Überall und nirgends sind sie unterwegs, die selbstverliebten Witzfiguren, die glauben, sie seien dazu berufen, andere Menschen mit faulen Witzen zu beglücken. Bevorzugter Tummelplatz dieser geltungssüchtigen Possenreißer sind die sozialen Netzwerke, wo jeder nach Herzenslust und bis zum Erbrechen blödeln kann – nur um sich vor der Welt vollends zu entblöden.

Auch Daniela Ludwig versucht aktiv lustig zu sein, wenn sie die Bühne der sozialen Netzwerke betritt und in ihrer Funktion als CSU-Politikerin und Cannabis-Prohibitionistin zum von ihr vertretenen Volke spricht. Vornehmlich juxt die 45-Jährige auf Twitter herum, wo ihr im Eifer des Gefechts auch schon mal Sätze entgleiten, die Zweifel an ihrer Integrität als Drogenbeauftragte aufkommen lassen. So zwitscherte die oberste Tugendwächterin auf dem Twitter-Account der Jungen Union, „dass Zigaretten selbst bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Gesundheitsschäden auslösen im Gegensatz zu Zucker oder Alkohol“.

Oha, was für eine Pointe der „Anti-Drogen-Beauftragten“! Da werden sich die Zucker- und Alkoholdealer sicher freuen, dachten sich viele, und einer fragte auf dem Portal „abgeordnetenwatch.de“ nach, was denn „bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol, Zigaretten, Zucker und Cannabis“ sei. Der Fragesteller verweist zugleich auf eine WHO-Studie, die besagt, dass es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum gibt. Zudem wird Daniela Ludwig in der Anfrage gebeten, näher zu erläutern, warum sie anderer Auffassung als die Weltgesundheitsorganisation ist.

An sich hätte Daniela Ludwig die Anfrage locker vom Tisch wischen können – mit der lapidaren Antwort, dass sie sich missverständlich ausgedrückt hat. Aber nein, Ludwig will lustig sein und zieht die Anfrage ins Lächerliche. Statt ordentlich zu antworten, wie es sich für eine vom Bürger alimentierte Abgeordnete des Deutschen Bundestag gehört, gibt die Bundesdrogenbeauftragte per copy & paste ein Gedicht von Heinz Erhardt zum Besten. Darin bejubelt der Komiker seine Liebe zum Alkohol, der ihm als Medizin gegen die Traurigkeit diente. Das Gedicht schließt mit dem Rat an alle Schluckspechte und Schnapsdrosseln: „Ob in Kneipe oder Haus: Man lasse immer einen aus!“

Mit einem Augenzwinkern antwortete die Ludwig mit dem Erhardt-Gedicht, um den Menschen im Land mitzuteilen, dass „Klare und Kurze“ Geistesgetränke sind, die den Geist anspornen, „dass er wieder denke“. Damit outet sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung als fast kluge Frau, denn alkoholische Genussmittel zu verteufeln, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der Deutschen. Hierzulande kann den Menschen alles ausgetrieben werden, nur nicht die Saufkultur. Ganz anders verhält es sich hingegen mit der Cannabis-Kultur. Wer mit Haschisch und Marihuana den Geist anspornen will, macht sich strafbar und findet in der Ludwig seine größte Widersacherin. Bei Cannabis hört der Spaß auf. Dass „Haschisch die Hefe des Denkens“ und im Gegensatz zum Alkohol kein Nervengift ist, entbehrt jeden Witzes.

Nun gut, die Drogen- und Cannabis-Beauftragte der Bundesregierung macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Sie juxt und scherzt mit einem nicht selbstausgedachten Gedicht, um die zu verhohnepiepeln, die die deutsche Cannabis-Prohibition in Frage stellen.

Blöd nur, dass die Cannabis-Prohibitionistin Ludwig beim Eintippen der scherzhaft gemeinten Antwort auf „abgeordnetenwatch.de“ gar nicht merkt, wie untalentiert sie beim Kopieren und Einfügen von lustigen Gedichten ist. Oder wie ist das verstehen, dass das Büro von Frau Ludwig die Redaktion des Portals darum bitten musste, das Gedicht von Heinz Erhardt „Die Kunst des Trinkens“ aus urheberrechtlichen Gründen zu entfernen?

